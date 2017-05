Müll am Mulde-Ufer gesammelt Auch in diesem Jahr hat der SPD-Ortsverband zur Reinigungsaktion eingeladen. Und es hat sich wieder gelohnt.

Tommy Grienig war mit Tristan in die Klostergärten gekommen, um mit anderen Döbelnern das Ufer der Mulde bis zum Wehr in Großbauchlitz zu reinigen. Gefunden wurden unter anderem Verpackungsmüll, Flaschen und ein alter Autoreifen. © Dietmar Thomas

Am Muldenufer in den Klostergärten ist es in den vergangenen Jahren sauberer geworden. Und das nicht nur, weil der SPD-Ortsverein jedes Jahr zu einer Saubermach-Aktion in diesem Bereich aufruft. „Wo es sauber ist, da bleibt es auch meist sauber“, sagte Sylvio Kolb, Chef des SPD-Ortsverbandes. Nicht nur er hatte seinen Sohn Francesco mitgebracht. Auch andere Kinder halfen bei der Aktion. „Und diese Kinder werden auch als Jugendliche und später Erwachsene sicher keinen Müll in die Natur werfen. Sie wissen, wie mühevoll es ist, alles in Ordnung zu halten“, so Sylvio Kolb.

Doch nicht nur die Saubermachaktion am Sonnabend trägt zur Ordnung in der grünen Oase ganz in der Nähe des Stadtzentrums bei. „Die Stadt hat geringfügig Beschäftigte mit der Sauberhaltung der Klostergärten beauftragt“, so Lothar Schmidt. Der stellvertretende Bürgermeister (Die Linke) war dem Aufruf des Stadtrates Sylvio Kolb gefolgt und zur Saubermach-Aktion gekommen, der sich auch Döbelner Bürger anschlossen. Die waren der Meinung, dass Ordnung alle angeht und sich jeder dafür einsetzen müsse.

Die Aufräumaktion entlang der Mulde wurde vor etwa sieben Jahren zum ersten Mal gestartet. „Noch immer lagen hier Reste, die vom Hochwasser angespült waren. Niemand kümmerte sich darum“, so Sylvio Kolb. Allerdings seien damals die Klosterwiesen auch nicht so gut erschlossen gewesen. Da habe sich sehr viel getan, sodass die grüne Oase von vielen Leuten, ob jung oder jung geblieben, genutzt werde, sagte Kolb.

Vor sieben Jahre habe man den Müll hängerweise in einen Container gefahren. „Wir haben damals mehr als eine Wohnungseinrichtung gefunden“, so der Stadtrat. Die Saubermachaktion im Frühjahr habe sich nun zu einer Tradition entwickelt.

Trotz der positiven Tendenz bei der Sauberkeit hatten die etwa 20 am Frühjahrsputz Beteiligten viel zu tun. Sie sammelten Flaschen, Gläser, Verpackungen und sogar einen Autoreifen und einen halben Kasten mit leeren Bierflaschen am Ufer der Mulde auf. „Viele Dinge könnten in die Mülleimer geworfen geben, die es hier reichlich gibt. Anderes gehört überhaupt nicht hierher. So zum Beispiel der Autoreifen“, sagte Kolb. In manches Fällen sei es bares Geld, was am Ufer liege. Während vor sieben Jahren die Mitglieder des SPD-Ortsvereins noch unter sich waren, kommen nun immer mehr engagierte Bürger dazu. „Es hätten aber noch mehr sein können“, wünscht sich eine Mitstreiterin.

„Es ist gut, wenn sich Bürger um die Sauberkeit kümmern. Gleichzeitig kommen sie so der Natur ein Stück näher“, so Lothar Schmidt. Er freute sich, zwei leere Weinbergschneckengehäuse gefunden zu haben. Das sei der Beweis, dass es in den Klostergärten eine intakte Natur gebe.

Eigentlich ist der Landkreis Mittelsachsen als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger für Ordnung und Sauberkeit am Muldenufer zuständig. „Die Landestalsperrenverwaltung beseitigt nur Abflusshindernissen in den Gewässern erster Ordnung wie der Mulde. Die Verwaltung ist jedoch nicht für die Müllbeseitigung zuständig“, so Pressesprecherin Katrin Schöne. Ein Abflusshindernis sei beispielsweise ein umgefallener Baum. Auch größere Gegenstände wie ein Auto, das im Fluss liegt, könne als Abflusshindernis gesehen werden.

