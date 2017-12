Müll-Ärger an den Papier-Containern Die Stellplätze in Radeberg werden zunehmend zur Müllablagerung genutzt. Hilft Video-Überwachung?

Trauriger Anblick am Papiercontainer-Stellplatz Mittelmühle gegenüber der Turnhalle Dietzestraße: Wenn die Container voll sind, werfen manche Zeitgenossen ihr Papier einfach daneben. Hinzu kommt Müll und Abfall … © Thorsten Eckert

Radeberg. Nein, wirklich schick würde es sicher nicht aussehen – und wortwörtlich hat sie es wohl auch nicht gemeint. Ingrid Petzold ist jedenfalls genervt davon, „dass man eigentlich nur noch mit Gummistiefeln zum Papier-Container an der Mittelmühle gehen kann“, ärgert sie sich.

Und weil Ingrid Petzold ja bekanntlich für die CDU auch im Radeberger Stadtrat sitzt, machte sie ihrem Ärger dann auch gleich mal in der jüngsten Stadtratssitzung sozusagen Luft. „Es ist wirklich kein haltbarer Zustand“, sagt sie – und bittet die Stadtverwaltung, mit der Entsorgungsfirma zu reden.

Noch einmal mit der Entsorgungsfirma sprechen

Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) hat offenbar ähnliche Erfahrungen gesammelt, weiß aber auch: „Dass die Firma das manchmal gar nicht so schnell sauber machen kann, wie es die Leute wieder verdrecken.“ Eine wirkliche Lösung gibt es für die Zustände eben nicht, muss er gestehen. Wobei das kein allein auf den Containerstandplatz an der Mittelmühle, in der Kurve zwischen Dietzestraße und Stolpener Straße ist. Auch an den anderen Standplätzen sieht es zum Ärger der Anwohner und Nutzer regelmäßig furchtbar aus. „Aber wir werden mit der Entsorgungsfirma noch einmal sprechen, ob es eine Lösung geben könnte“, so Lemm im Stadtrat.

Immer wieder bringen genervte Anwohner von Containerstellplätzen ja zum Beispiel auch eine Videoüberwachung ins Spiel. Was aber natürlich zum einen kostenintensiv ist, zum anderen auch juristisch nicht ganz so einfach. Im Ortsteil Ullersdorf zum Beispiel war das ja für den Container-Stellplatz am Parkplatz in der Ortsmitte mal im Gespräch gewesen.

Im Ortsteil Großerkmannsdorf hat man hingegen gute Erfahrungen damit gesammelt, den Containerstellplatz neben das Feuerwehrgebäude zu verlegen – hier ist regelmäßig Begängnis, so dass sich das Umfeld der Container hier im Großen und Ganzen ordentlich präsentiert. „Das Einfachste wäre natürlich, die Leute würden sich ordentlich benehmen“, findet der OB. Ein frommer Weihnachtswunsch …

zur Startseite