Müll-Ärger an den Container-Plätzen Das leidige Thema spielte jetzt sogar im Stadtrat eine Rolle.

Leider kein seltener Anblick: Rings um die Wertstoffcontainer an der Ecke Pirnaer-/Dietze- und Röderstraße mitten in Radeberg sammelt sich Müll. Achtlos „entsorgt“ werden hier auch Dinge, die hier nichts zu suchen haben. © Thorsten Eckert

Nein, Ansichtspostkartenmotive sind sie wahrlich nicht. Obwohl viele von ihnen mitten im Radeberger Stadtzentrum liegen. Die Rede ist von den öffentlichen Altpapier- und Glascontainern. „Ein unhaltbarer Zustand, furchtbar sieht das aus“, schimpfte deshalb Ingrid Petzold jüngst während der Stadtratssitzung. Die CDU-Abgeordnete wünschte sich ein Eingreifen der Stadt. „Oder vielleicht könnte man auch über die Installation von Videokameras nachdenken“, schlug sie vor.

Besonders schlimm sei die Sache dabei an der Mittelmühle, ärgert sich Ingrid Petzold. Am Containerplatz direkt an der Kreuzung zwischen Dietze- und Röderstraße im Herzen Radebergs. Dort, wo auch regelmäßig Besucher der Bierstadt parken.

Verantwortlich für die Sauberkeit der Standorte sei nicht die Stadt, sondern das Entsorgungsunternehmen und mit dem sei man auch regelmäßig im Gespräch, machte Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) klar. Versprach aber, die Sache noch mal angehen zu wollen. Das Thema ist dabei ein leidiges – und durchaus ein trauriger Dauerbrenner. Im Ortsteil Ullersdorf schlugen und schlagen die Wogen immer wieder mal hoch, weil auch dort mitten im Ort im Schutze der Dunkelheit Dinge abgeladen werden, die dort nicht hingehören. Genervt sind auch regelmäßig die Anwohner im Wohngebiet am Sandberg in Radeberg. Auch dort sieht es mitunter übel aus. Die Verantwortlichen für den Dreck können aber meist nicht überführt werden. „Man muss die Täter ja auf frischer Tat erwischen“, erklärt Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert regelmäßig, wenn er auf das leidige Thema angesprochen wird. Und fügt dann ebenso regelmäßig an: „Wir können ja aber eben nicht an jedem Container einen Aufpasser platzieren …“

In Ullersdorf war vor einigen Jahren in einer Ortschaftsratssitzung mal der nicht ganz ernst gemeinte Vorschlag unterbreitet worden, eine Kamera am Containerplatz zu installieren, die rund um die Uhr live Bilder auf einer Art „Überwachungskanal“ im Fernsehen sendet. Dann könnten die Umweltfrevler schnell überführt werden, hieß es damals. Aber allein aus Datenschutzgründen dürften solche Ideen wohl letztlich nur schwer durchsetzbar sein – von den Kosten und dem tatsächlichen Nutzen mal ganz abgesehen.

Ganz auf solche Stellplätze zu verzichten dürfte im Übrigen auch keine Lösung sein. Dann würde wahrscheinlich noch mehr Unrat dort landen, wo ihn niemand haben will: in der Natur. „Beliebt“ ist da ja zum Beispiel die nahe Dresdner Heide. In der Kurve der Verbindungsstraße zwischen Großerkmannsdorf und Ullersdorf muss der Forst regelmäßig illegal entsorgten Müll räumen – und den beliebten Parkplatz an der Straße nach Dresden kurz nach dem Abzweig Langebrück haben die Forstleute vor einigen Monaten aus demselben Grund entnervt geschlossen (SZ berichtete). Tonnenweise Müll hatten sie in den vergangenen Jahren hier immer wieder entsorgen müssen. „Wir können das einfach nun nicht mehr leisten, das kostet Geld und Kraft“, begründete der zuständige Forst-Chef Heiko Müller die Entscheidung.

Lösen ließe sich das Problem – wie zum Beispiel das am Containerstellplatz an der Mittelmühle – aber wohl auch, wenn sich jeder Nutzer einfach ein bisschen mehr vorsehen würde. Aber darf man auf so viel Einsicht hoffen?

