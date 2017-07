Müll-Ärger am Neißeradweg Leere Verpackungen werden entlang der B 99 achtlos weggeworfen. Fehlende Abfallbehälter sind nicht der Grund.

Müll am Neißeradweg wird zum Problem. © privat Müll am Neißeradweg wird zum Problem.

Derzeit herrscht Hochbetrieb zwischen Zittau und Görlitz. Das hat auch negative Nebenwirkungen.

Zittau/Region. An sonnigen Tagen ist viel los auf dem Neißeradweg. Scharen von Radlern sind dann zwischen Zittau und Hirschfelde unterwegs. Und die Radfahrer – darunter auch jede Menge Touristen – hinterlassen reichlich Müll. Das beklagt Reingard Stephan. Die Dittelsdorferin tritt im Sommer selbst regelmäßig in die Pedalen. Mit ihrem Drahtesel fährt sie beispielsweise auf Arbeit ins Zittauer Krankenhaus. Immer wieder entdeckt sie auf ihrer Tour leere Verpackungen von Wurst und Käse, Schokoladenreste und sogar Konservendosen.

Das alles könne, so vermutet die Dittelsdorferin, kaum von Radlern aus der Region stammen. Vielmehr vermutet sie, dass Touristen, die mit dem Rad entlang der Neiße fahren, auf dem Teilstück zwischen Zittau und Hirschfelde eine erste oder letzte Rast einlegen – je nachdem, von wo sie kommen. Die leeren Verpackungen wandern nach der Stärkung jedoch nicht in den Rucksack zurück, sondern bleiben am Wegesrand liegen. „Mich ärgern diese achtlos weggeworfenen Verpackungen und Lebensmittelreste“, sagt Frau Stephan und sie ist sich sicher, dass nicht nur sie so denkt.

Schon länger beobachte sie diese Vermüllung entlang des Neißeradweges. Selbst wenn die Hinterlassenschaften weggeräumt werden, komme es vor, berichtet die Dittelsdorferin, dass bereits wenige Stunden später wieder Müll herumliegt.

Besonders schlimm sei es am vergangenen Wochenende gewesen. Da lag ein richtiger kleiner Müllhaufen direkt neben dem Buswartehäuschen in Drausendorf. „Das offensichtlich stattgefundene Picknick hatte viel mit dem englischen Wort ’pig’, was übersetzt Schwein bedeutet, zu tun“, findet Frau Stephan.

Dabei gibt es an der Stelle auch einen Abfallbehälter. Der sei sogar leer gewesen, berichtet die Dittelsdorferin weiter. Die Müll-Sünder seien, glaubt sie, einfach zu faul gewesen, ihre Reste in dem Eimer zu werfen. Einfacher ist es ja, sie am Wegesrand liegen zu lassen.

Diesmal wollte sie nicht wegsehen. Sie hielt an, sammelte die Hinterlassenschaften ein und warf sie in dem Mülleimer. „Die Wochenendradler sollen ja eine erlebnisreiche Tour in schöner Natur machen können“, meint Frau Stephan. Für sie ist es unverständlich, dass Radtouristen, die doch eigentlich die Natur lieben, ihre leeren Verpackungen nicht bis zum nächsten Mülleimer mitnehmen können.

Entlang des Radweges an der B 99 gibt es unter anderem Abfallbehälter in der Weinau, an der Bushaltestelle in Drausendorf und in Hirschfelde. Auch wenn nicht alle Hundert Meter ein Mülleimer stehe, so können die Reste dennoch nicht einfach am Radweg weggeworfen werden. „Sie haben sie zuvor mit Inhalt transportiert und leer können sie doch nicht zu schwer sein“, rätselt die Krankenhausmitarbeiterin. Auf frischer Tat erwischt hat sie bisher noch keinen radelnden Müll-Sünder.

Zuständig für die Sauberkeit am Neißeradweg entlang der B 99 ist die Straßenmeisterei Zittau. Deren Leiter Klaus-Dieter Thomas kann eine zunehmende Vermüllung an diesem Abschnitt nicht bestätigen. Ein Müll-Schwerpunkt sei mal der kleine Parkplatz auf dem Bergfrieden in Ostritz gewesen, sagt Thomas. An dieser Stelle führt der Radweg allerdings durchs Neißetal, sodass die Radtouristen nicht für diese Vermüllung verantwortlich sein können. Auf dem Abschnitt zwischen Zittau und Hirschfelde gibt es laut Thomas immer im Frühjahr eine Müllaktion. Danach werde der Radweg situationsbedingt gesäubert. Wenn die Mitarbeiter der Straßenmeisterei auf ihren Kontrollfahrten Abfälle entdecken, werden diese weggeräumt.

