Mühlstraße für fünf Monate gesperrt In Döbra soll die Kanalisation neu gebaut werden. Das führt zu Behinderungen.

In Döbra sind Bauarbeiten geplant. © dpa

Die Mühlstraße in Döbra wird jetzt zur großen Baustelle. Denn dort haben in den nächsten Wochen und Monaten Bauarbeiter das Sagen. Laut Bauablaufplan soll zunächst ab dieser Woche an der durch den Ort führenden S 92 und an der Landstraße Richtung Schönau für zwei Wochen gebaut werden. Sowohl an der Kanalisation als auch an der Straße. Bis voraussichtlich zum 18. Februar. Für beide Straßen gibt es in dieser Zeit eine Vollsperrung. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.

Im Anschluss daran wird die Döbraer Mühlstraße dann für insgesamt fünf Monate zur Baustelle. Voraussichtlich vom 20. Februar bis zum 31. Juli bleibt die Straße wegen des Neubaus der Kanalisation komplett dicht. Nicht nur die Döbraer müssen sich da auf erhebliche Verkehrseinschränkungen einstellen. Die weiträumig festgelegte Umleitung führt über Döbra, Milstrich, Schiedel, Kamenz, Deutschbaselitz, Piskowitz, Rosenthal, Schmerlitz zurück nach Döbra. (szo)

