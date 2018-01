Mühlgrabenbrücke der B 175 muss gesichert werden Im Bereich das Bauwerkes ist die Geschwindigkeit begrenzt. Wann die Instandsetzung erfolgt, ist ungewiss.

Die Geschwindigkeit auf der B 175 ist im Bereich der Brücke über den Mühlgraben beschränkt. © André Braun

Döbeln. Seit einiger Zeit ist die Geschwindigkeit auf der B 175 nach dem Kreisel in Richtung Töpelberg und im gegenüberliegenden Bereich auf 50 Kilometer in der Stunde beschränkt. Das macht viele Autofahrer stutzig. Der DA fragte beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) nach den Gründen.

„An der Schrägstielrahmenbrücke über den Mühlgraben sind starke Setzungen im Hinterfüllungsbereich beider Widerlager vorhanden“, sagte Pressesprecherin Isabel Siebert. Somit würden bei jeder Fahrzeugüberfahrt Schläge und dynamische Lasten sowie Verformungen in die Brückenkonstruktion eingebracht. Zudem werde durch die vorhandenen Absätze am Brückenanfang und -ende die Verkehrssicherheit beeinträchtigt. „Zur Sicherung der Konstruktion der Brücke und Gewährleistung der Verkehrssicherheit wurde die Reduzierung der zulässigen Geschwindigkeit im Bereich des Brückenbauwerks als Sofortmaßnahme erforderlich“, so Isabel Siebert. Die Polizei sei dafür zuständig zu kontrollieren, ob die Geschwindigkeitsbegrenzung auch eingehalten werde.

Zur weiteren Vorbereitung und Planung einer nachhaltigen Instandsetzung wurde eine statische Nachrechnung des Bauwerkes in Auftrag gegeben. „In Auswertung der Ergebnisse dieser Berechnungen werden dann die erforderlichen Erhaltungsarbeiten am Bauwerk geplant“, so die Pressesprecherin. Wann die Brücke saniert werde, stehe noch nicht fest, so die Pressesprecherin. Bei der Brücke über den Mühlgraben handelt es sich nicht um das Bauwerk über die Zschopau, das ab diesem Frühjahr erneuert werden soll.

Die ersten Arbeiten vor Ort sollen Baumfällungen und Rodungen für die Behelfsbrücke sein. Diese Arbeiten sind nur bis Ende Februar zulässig. „Parallel dazu wird die Ausführungsplanung erarbeitet“, so Siebert. Im Frühjahr könnte dann, abhängig von der Witterung, mit dem Vorhaben begonnen. Das Amt rechnet mit einer Bauzeit von einem reichlichen Jahr – Ende Mai 2019 könnte dann die Brücke fertig sein. Die erste Aufgabe: der Bau einer einspurigen Behelfsbrücke über die Zschopau, über die der Verkehr während der Bauzeit wechselseitig rollt. Beim Anschluss der Behelfsbrücke an die Straße könnte es passieren, dass die B 175 komplett gesperrt werden muss, so die Behördensprecherin.

Vor dem Neubau kommt der Abriss der alten Brücke. Wie das passieren soll, das ist noch nicht klar. Ein Konzept für den Brückenabriss muss der Ausführungsbetrieb erarbeiten. Das Landesamt rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von drei Millionen Euro. Ob diese Summe eingehalten werden kann, steht fest, wenn der Zuschlag erteilt ist. (mit jh)

