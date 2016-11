Mühlgäßchen wird später gesperrt Entgegen der Ankündigung wird die Sperrung der Zufahrt zum Markt um etwa eine Woche verschoben, so das Sebnitzer Rathaus.

© Egbert Kamprath

Entgegen der vorherigen Ankündigung ist das Mühlgäßchen in Sebnitz doch noch nicht gesperrt. Die Vollsperrung wird um etwa eine Woche verschoben, hieß es am Donnerstag aus dem Sebnitzer Rathaus. Die genauen Daten werden noch bekannt gegeben. Ursprünglich sollte die Ausfahrt vom Mühlgäßchen auf die Schandauer Straße und den Markt bereits ab Donnerstag für rund zwei Wochen gesperrt werden. Der Grund sind Bauarbeiten für schnelles Internet. In Sebnitz werden dafür Glasfaserkabel verlegt. (SZ/dis)

zur Startseite