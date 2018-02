Mühlenführer gesucht Am Sonnabend wollen die Natur- und Heimatfreunde Kottmarsdorf mit einem Schnupperangebot Nachwuchs für den Verein gewinnen.

Die Kottmarsdorfer Mühle, hier mit allen vier Flügeln. Der vierte Mühlenflügel, der im vergangenen Oktober einem Orkan zum Opfer fiel, wird im Frühjahr durch einen neuen ersetzt. © Wolfgang Wittchen

Kottmarsdorf. Die Natur- und Heimatfreunde sind als Mühlenverein in Kottmarsdorf derzeit mitten in der Vorbereitung der kommenden Saison. Wie viele andere Vereine haben sie das Problem, nicht mehr über genügend Nachwuchs zu verfügen. Besonders dringlich wird das bei den Mühlenführern, die Besuchern während der Öffnungszeiten oder nach vorheriger Anmeldung die Bockwindmühle als technische Schauanlage nahebringen. Deshalb bieten die Natur- und Heimatfreunde an diesem Sonnabend einen kleinen Schnupperkurs für Interessenten an. „Mühlenführung – das klingt nur auf den ersten Blick kompliziert“, wirbt Jochen Kaminsky, Mühlenverantwortlicher des Vereins, für dieses Ehrenamt. Außerdem bekomme man genügend Zeit, sich mit der Materie vertraut zu machen. Und der zeitliche Aufwand für diese schöne Freizeitbeschäftigung sei überschaubar, so Kaminsky. Wer sich für ein technisches Denkmal interessiert und viele spannende und romantische Geschichten, die sich mit einer Windmühle verbinden, an Touristen weitergeben möchte, der sollte am 3. März um 14.30 Uhr zur Kottmarsdorfer Bockwindmühle auf den Pfarrberg kommen.

Der vierte Mühlenflügel, der im vergangenen Oktober einem Orkan zum Opfer fiel, auch das war bei dieser Gelegenheit von Jochen Kaminsky zu erfahren, wird im Frühjahr durch einen neuen ersetzt. Dazu haben die Gemeinde Kottmar, der Mühlenverein und viele Freunde der Mühle in den vergangenen Monaten erfolgreich beigetragen. (SZ)

Kontakt: jochen.kaminsky@zittautourist.de Telefon 0152 22864982

zur Startseite