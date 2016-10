Mühlencup in Rodewitz Am Freitag und Sonnabend werden über 100 Sportler erwartet. Die Pokale sind in allen Altersklassen sehr begehrt.

© Uwe Soeder

Kegeln. Der KV Blau-Weiß 99 Rodewitz/Hochkirch ist am Freitag ab 14 Uhr und am Sonnabend ab 8 Uhr Gastgeber für die 18. Auflage des Mühlencups. Mehr als 100 Kegelsportler werden an beiden Tagen in Rodewitz erwartet. Wie immer geht es in den Kategorien Herren, Damen, Jugend U 18 und U 14 sowie Freizeit um die begehrten Pokale und Sachpreise für die drei Erstplatzierten. Auch in diesem Jahr wird es für viele der dahinter einkommenden Sportfreunde weitere Sachpreise geben. Schirmherr der beliebten Veranstaltung ist die Gemeinde Hochkirch.

Die Starterzahlen sind seit vielen Jahren konstant. 170 bis 176 Starts gehen an beiden Tagen über die Bühne. Enrico Wolff, der Rodewitzer Vorstandsvorsitzende, erklärte schon im Vorfeld: „Mehr können wir an den beiden Tagen auch nicht unterbringen.“ 19 Wurf in die Vollen und 19 Wurf in die Räumer heißt die Aufgabe für alle. „Auch diesmal wird es einen besonderen Hauptpreis geben, der über alle teilnehmenden Kategorien – außer der U 14 – ausgelost wird“, verrät Wolff. Der Preis wird bei der Siegerehrung am Sonnabend ab 19 Uhr unter den Anwesenden vergeben. Zur Eröffnung werden mehrere Ehrengäste erwartet. „Kommen Sie am Freitag und Sonnabend nach Rodewitz“, lädt Wolff interessierte Kegelsportfreunde ein. „Sie sind bei uns gern gesehen.“ (SZ)

