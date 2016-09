Mühlenbäcker zündet den Stollen an Nach dem „Testlauf“ auf dem Radeberger Weihnachtsmarkt gibt’s den flambierten Stollen nun als Weihnachts-Idee für alle.

Auch im vergangenen Jahr brannte zum Start des Radeberger Weihnachtsmarktes der vom Ottendorfer Mühlenbäcker spendierte Riesenstollen. © Thorsten Eckert

Ausprobiert wurde das Ganze schon mal beim Start des Radeberger Weihnachtsmarkts, nun gibt’s diese Spezialität auch für den heimischen Gabentisch: Die Rede ist vom flambierten Dresdner Christstollen, der diesmal von Ottendorf-Okrilla aus den Weg auf die Gabentische finden soll. Denn der Ottendorfer Mühlenbäcker ist ja bekanntlich immer gut für eine Überraschung in Sachen Stollen – so wurden hier der Cranberry-Stollen erfunden oder der fruchtige Rödertaler Stollen – und eben auch der brennbare Christstollen.

Schon zweimal durfte Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) zum Weihnachtsmarkt-Start in der Bierstadt zum großen Messer greifen und den in Flammen stehenden Riesenstollen anschneiden, den der Mühlenbäcker alljährlich für die Radeberger spendiert. Dazu bäckt der Ottendorfer Backstuben-Chef Reiner Israel sozusagen eine Furche in den Stollen ein, in die dann hochprozentiger Alkohol gegossen und entzündet wird. Ein Schauspiel, das die Weihnachtsmarkt-Besucher in Radeberg alljährlich begeistert aufnehmen. Und auch der OB freut sich, „schließlich gibt’s das nur hier bei uns in Radeberg“, sagt er dann nicht ohne Stolz ins Mikrofon.

Stollen in edler Holzkiste

Aber in diesem Jahr wird’s den flambierten Dresdner Christstollen des Mühlenbäckers nicht nur in Radeberg auf dem Weihnachtsmarkt geben. „Wir werden ihn diesmal auch in einer besonderen Edition für unsere Kunden anbieten“, verrät Mühlenbäcker-Sprecher Robert Meyer. In einer edlen Holzkiste wird der Original Dresdner Christstollen aus Ottendorf dann verpackt sein, samt einer Flasche „Mühlengeist“ – einem hochprozentigen „Schnaps“, der brennbar ist. „Auch Streichhölzer und eine Anleitung werden dabei sein“, fügt er an.

Auch, dass es in diesem Jahr noch die eine oder andere Weihnachtsüberraschung, auch in Sachen Stollen geben wird, verrät der Mühlenbäcker-Sprecher schon mal. Aber mehr verrät er dann vorerst nicht. Doch dass der Ottendorfer Stollen auch diesmal wieder zum Weihnachtsmarktstart am 8. Dezember in Radeberg „in Flammen“ stehen wird, davon ist schon mal auszugehen.

