Mühlenbäcker in Experten-Runde Der Ottendorfer Backstuben-Chef Reiner Israel traf sich jetzt in Bingen mit kreativen Bäcker-Köpfen. Mit spannendem Ergebnis.

Reiner Israel (r.) ist der Backstubenleiter des Ottendorfer Mühlenbäckers (hier beim Stollenanschnitt auf dem Radeberger Weihnachtsmarkt). Und er ist immer gut für spannende Kuchen- oder Stollen-Ideen. © Thorsten Eckert

Dass Reiner Israel ein echter Experte ist, da sind sich seine Kollegen vom Ottendorfer Mühlenbäcker längst einig. Denn Reiner Israel ist der Backstubenleiter des Unternehmens – und der Mann mit den kreativen Ideen in Sachen Backrezepten. Immer wieder neue Kuchen, aber auch immer wieder kreative Stollen-Ideen sind es, mit denen er die Mitarbeiter und vor allem die Kunden begeistert.

Dass Reiner Israel ein echter Experte ist, bestätigt nun auch der Fakt, dass der Ottendorfer in den exklusiven Expertenrat für Backwaren berufen wurde, in dem sich alljährlich Bäckermeister aus ganz Deutschland zusammenfinden. Und zwar Bäckermeister aus Unternehmen, die mit besonders pfiffigen Ideen aufwarten, wie es vom Fachverband heißt. Denn es handelt sich um Bäckereien, die mit dem „Zacharias“ ausgezeichnet worden sind – dem wichtigsten Werbepreis der Branche. Die Ottendorfer hatten diesen Preis bekanntlich im Herbst 2014 für ihre Brot-Entwicklung „Die schöne Müllerin„ und die dazugehörige Werbekampagne bekommen. Auf der Südback in Stuttgart – der großen Bäckerei-Fachmesse – hatten Mühlenbäcker-Chef Volker Beduhn und Produktionsleiter Reiner Israel diesen Preis in Empfang nehmen und damit endlich mal wieder nach Sachsen holen können. An dem seit über 25 Jahren ausgeschriebenen Wettbewerb nehmen alljährlich namhafte Bäckereien und Konditoreien aus ganz Deutschland teil. Der Mühlenbäcker überzeugt dabei natürlich nicht nur mit der Werbeidee, sondern vor allem mit dem Brot selbst, macht Unternehmenssprecher Robert Meyer klar. Denn die „Schöne Müllerin“ ist durchaus ein besonderes Brot, fand die Jury. Gebacken mit Natursauerteig, Dinkel und den seltenen Ur-Getreidesorten Einkorn, Emmer und Waldstaudenroggen.

Gebäck-Ideen bewertet

Die Preisträger der vergangenen drei Jahre treffen sich dann einmal im Jahr in besagter Experten-Runde. Und nachdem sich die Runde, in die Backstubenleiter Reiner Israel mit der Preisvergabe 2014 aufgerückt ist, im vergangenen Jahr mit dem Thema Brot befasst hatte – ging’s diesmal um Blechkuchen. Und auch diesmal wurde in der Expertenrunde wieder kräftig „kreativer Teig“ angerührt. „Der Treff des Expertenrats ist mit einem fachlichen Kolloquium zu vergleichen, in dem Top-Bäcker aus ganz Deutschland ihr Wissen austauschen“, beschreibt Ottendorfs Backstubenleiter die Tagung, die diesmal in Bingen stattfand. Außerdem werden in der Runde dann auch neue Gebäck-Ideen geboren, die dann anschließend gleich gebacken und bewertet werden. Und, so verrät Reiner Israel, die eine oder andere Anregung hat er von dort auch mit in die Backstube an der Ottendorfer Frankenfurt gebracht. Heißt, es wird demnächst sicher die eine oder andere neue Kuchen-Idee geben, die Reiner Israel hier ausprobiert. „Kuchen und auch insbesondere Blechkuchen ist ja nach wie vor ein wichtiger Bestandteil im Sortiment“, weiß der Backstubenchef. Und um Erfolg damit zu haben, müsse jeder Bäcker regelmäßig mit neuen Kreationen überraschen.

Wer weiß, vielleicht gibt’s ja schon den einen oder anderen Vorgeschmack beim traditionellen Stollenfest auf dem Mühlenbäckergelände? Am 6. November laden die Mühlenbäcker nämlich wieder an die Frankenfurt nach Ottendorf-Okrilla ein. Auch, um zu naschen …

