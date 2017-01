Mühlenbäcker gehört zu den besten Ausbildern Die Handwerkskammer Dresden ehrte das Bäckerei-Unternehmen für die gute Arbeit mit dem Nachwuchs.

Die Azubis Kevin Heege, Cora Hanke, Paula Neudeck und Erik Kohlsche (v.l.) machen derzeit beim Ottendorfer Mühlenbäcker eine Ausbildung. Der wurde am Donnerstag als „Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb 2016“ geehrt. © Thorsten Eckert

Der Ruf des Ottendorfer Mühlenbäckers als Ausbildungsbetrieb ist schon immer hervorragend gewesen. Andere Bäckerunternehmen haben die fertigen Lehrlinge stets gern übernommen. Und nun hat das Unternehmen seine gute Qualität als Ausbilder auch schriftlich. Denn die Handwerkskammer Dresden hat im Rahmen einer Gala für das Ostsächsische Handwerk am Donnerstagabend den Nachwuchs und mehrere Ausbildungsbetriebe geehrt. „Sie legen mit ihrer Leistung den Grundstein für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit im Handwerk. Das verdient unser aller Respekt, und mir ist es eine besondere Freude, heute 30 herausragende Ausbildungsbetriebe zu ehren“, erklärte Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden, während seiner Eröffnungsrede.

Neben dem Ottendorfer Mühlenbäcker erhielten unter anderem die Edelstahlverarbeitung Schmitt GmbH aus Taubenheim (Landkreis Bautzen) oder die DB Services GmbH Regionalbereich Südost aus Dresden eine Ehrung und dürfen nun den Titel „Vorbildlicher Ausbildungsbetrieb 2016“ tragen.

Für das Bäckereiunternehmen ist die Auszeichnung natürlich ein weiterer Höhepunkt im diesjährigen Ausbildungsjahr. Das begann bereits im August mehr als erfolgreich. Denn Geschäftsführer Volker Beduhn konnte im Sommer so viele Lehrlinge bei sich begrüßen, wie noch nie.

Insgesamt 16 junge Menschen haben am 1. August eine Ausbildung zum Konditor, Fachverkäufer, Bäcker oder Logistiker begonnen. In den Jahren zuvor bildete das Unternehmen rund fünf bis sieben Azubis aus. Die Zahl hat sich also mehr als verdoppelt. Das sei vor allem durch gute Werbekampagnen aber natürlich auch durch den guten Ruf des Mühlenbäckers möglich gewesen. Und dieser gute Ruf brachte dem Bäcker nun auch eine besondere Ehrung ein. (SZ)

