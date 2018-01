Mühle hat Friederike gut überstanden Im Gegensatz zu „Herwart“ konnte das Kottmarsdorfer Bauwerk den jüngsten Sturm unbeschadet überstehen.

Dank guter Sicherung blieben die drei Flügel der Kottmarsdorfer Mühle vom jüngsten Sturm verschont. © Matthias Weber

Kottmarsdorf. Nachdem Sturm „Herwart“ im vergangenen Oktober die Kottmarsdorfer Mühle einen Flügel kostete, rüttelte auch „Friederike“ vorige Woche wieder kräftig an dem Bauwerk. So schlimm wie im Herbst war es aber nicht. Laut Informationen vom Verein der Mühlenfreunde wurden die Flügel dabei leicht verdreht. Im Frühjahr soll der fehlende Flügel ersetzt werden. Die drei übrigen wurden so gesichert, dass nichts mehr passieren kann.

