Mühlberg soll saniert werden Der Wanderweg bekommt auf fast zwei Kiometern eine neue Decke. Und das ist längst nicht alles.

© Robert Michael

Rabenau. Die Stadt Rabenau plant in diesem Jahr die Sanierung des Mühlberges, der Teil des regionalen Wanderweges „Marktsteig“ ist. Gleichzeitig soll die Attraktivität des Weges durch die Ergänzung von Wissensstationen und die Aufstellung von Sagenfiguren gesteigert werden. Wie die Stadt mitteilt, wird die Oberfläche der kompletten Wegstrecke von rund 1 800 Quadratmetern erneuert. So kann der Weg auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden. Entwässerungseinrichtungen wie Einläufe, Rinnen und Borde sollen erneuert und so der Wasserabfluss geordnet werden. Auch neue Geländer werden montiert, um den Weg abzusichern. Der Erlebnispfad soll das touristische Angebot der Stadt Rabenau besonders für Familien bereichern und einen Anreiz für den Fußmarsch vom Bahnhof Rabenau in die Stadt schaffen. (hhe)

