Mühlbach kommt Tempo 30 näher Die Geschwindigkeitsbegrenzung in dem Ort soll ausgeweitet werden.

© dpa

Tempo 30 ist nicht sehr schnell, und noch langsamer geht es bei der Ausweitung der Geschwindigkeitsbegrenzung in Mühlbach. Doch nun gibt es erste Signale aus dem Landratsamt, dass es nach Jahren etwas werden könnte. Die Behörde prüft das nun im Zusammenhang mit dem Bau einer Querungshilfe in Höhe des Gasthofes. Die ist vor allem für den sicheren Weg der Schüler notwendig.

Um beides, Querungshilfe und Tempo 30, kämpfen Gemeinde und Räte schon seit Jahren. Aber erst jetzt, nach der Auswertung eines Verkehrsversuches des Freistaates, wird beides nun möglich. Der Landkreis jedenfalls will sich jetzt mit dem Freistaat zu weiteren Planungen abstimmen. Das klingt nicht nach schnellen Veränderungen, aber die Mühlbacher sind froh, dass sich überhaupt etwas tut.

Geschwindigkeitskontrollen wird es weiterhin geben, kündigt das Landratsamt an. Grund dafür seien auch Bürgereingaben. Im Gemeinderat herrscht derzeit Sommerpause, doch dieses Thema werde man im Blick behalten, heißt es. Auch die Gemeinde ist neben Landkreis und Freistaat in der Verantwortung. Sie nämlich muss den zusätzlichen Fußweg zwischen der Straße Im Grunde und der Bushaltestelle und die bestehende Grüninsel in Höhe des alten Bahnhofs – eben die Querungshilfe – bauen. (SZ/sab)

zur Startseite