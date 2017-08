Müglitztaler Gemeinde-Leitbild ist nicht fertig, wirkt aber schon Die Mühlbacher Grundschule bekommt eine Kletterburg. Damit greift der Rat einem anderen Beschluss vor.

Bei dem Regen macht es keinen Spaß, doch bei schönem Wetter haben die Mühlbacher Grundschüler bald noch mehr Möglichkeiten draußen. Sie bekommen ein neues Spielgerät. © Norbert Millauer

Obwohl Silvio Zimmel vor zwei Jahren nicht zum Bürgermeister gewählt wurde, ist er nun regelmäßig in der Müglitztaler Gemeindeverwaltung. Nicht nur weil er im gleichen Haus wohnt, sondern weil er sich für die Kommunalpolitik interessiert. Stichwort Leitbild für die Ortsteile der Gemeinde. Das ist eine Geschichte, die schon lange vor den letzten Bürgermeisterwahlen begann und nun in Gang gekommen ist. Der zweite Entwurf liegt vor, am 20. September soll es die angekündigte Einwohnerversammlung geben.

Bisher umfasst das Leitbild auf drei Seiten zu sieben Stichworten von Wirtschaft bis Kultur die Visionen zur Gemeinde-Entwicklung. Weder Namen von Vereinen oder Einrichtungen, noch Termine oder Maßnahmen tauchen auf. Beispiel: „Soziale Infrastruktur ist wichtiges Standortkriterium, das heißt Erhalt des Schulstandortes und der Kindereinrichtungen, Spielplätze in jedem Ortsteil, Unterstützung der Vereine usw.“ Zimmel ist das alles zu unkonkret. Immerhin seien die Einwohner ja aufgefordert worden, konkrete Vorschläge und Hinweise zu bringen. Ulrike Fischer (Heimatverein Maxen), die gemeinsam mit anderen das Leitbild erarbeitete, verteidigt die Herangehensweise. Das Leitbild sei künftig Grundlage für alle Beschlüsse des Gemeinderates, deshalb gebe es eben keine Termine und es sei nicht jeder Verein und jede Kita explizit genannt.

Die Gemeinde arbeitet derweil schon, bewusst oder unbewusst, nach dem noch gar nicht beschlossenen Leitbild. Stichwort Spielplätze in jedem Ortsteil. Der Gemeinderat hat am Mittwoch beschlossen, dass der Spielplatz an der Mühlbacher Grundschule für 24 000 Euro ein neues großes Spielgerät bekommt. Der Rat entschied sich für das günstigste von drei Angeboten. Fördermittel gibt es nicht, sagt Bürgermeister Andreas Burkhardt (parteilos). Die Mühlbacher Kita Schatzinsel hat vor zwei Jahren eine neue Kletterburg erhalten. Ein Teil einer allgemeinen Spende an die Gemeinde soll für den Maxener Spielplatz verwendet werden. Weitere konkrete Vorschläge für das Leitbild sollen zur Einwohnerversammlung diskutiert werden.

Die findet dort statt, wo sich vor zwei Jahren Ulrike Fischer und Silvio Zimmel als die zwei später unterlegenen Bürgermeister-Kandidaten vorstellten – in der Mühlbacher Grundschule.

