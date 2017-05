Mügelns Schatzkiste An der Nuschke-Straße entsteht ein neuer Spielplatz. Er verheißt Abenteuer und ist nicht nur für Kinder gedacht.

Noch sehen die Geräte auf dem Spielplatz an der Nuschke-Straße sehr alt aus. Doch bald entsteht hier der erste Abenteuer-Spielplatz in Heidenau.



Einmal den größten Schatz der Welt finden – welches Kind träumt nicht davon? Und auch so manch Erwachsener hat mit diesem Wunsch sicher noch nicht abgeschlossen. In Heidenau können Kinder bald in ihren Traum eintauchen. Denn noch in diesem Jahr entsteht an der Dr.-Otto-Nuschke-Straße ein neuer Spielplatz. Und zwar kein gewöhnlicher. Denn alle Spielplätze in Heidenau sollen künftig zum Thema „Abenteuerland“ passen. Der an der Nuschke-Straße wird der erste sein. Er wird den Namen „Mügelner Schatzkiste“ tragen. Der vorhandene und schon ziemlich alte Spielplatz muss weichen. Der Umbau soll voraussichtlich ab Mitte September vonstatten gehen.

Die Schatzkiste wird für jede Generation etwas bereithalten, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Marion Franz. Um das sicherzustellen, gründete die Stadt für die Planung des Spielplatzes eine Arbeitsgruppe, die unter anderem aus Tagesmüttern, Mitarbeitern der Kita Flohkiste und dem Jugendbeirat bestand. Dadurch sollten die Wünsche vieler Nutzer berücksichtigt werden. Die dann in Auftrag gegebenen Entwürfe für den Spielplatz hat der Bauausschuss beschlossen. „Für die ganz Kleinen gibt es einen Sandkasten und Spielgeräte sowie eine Rutsche“, sagt Marion Franz. Auch Wippe, Trampoline und eine Nestschaukel werden die Kinderaugen sicherlich zum Strahlen bringen. Die größeren Kinder können sich auf eine große Spielekombination freuen. Sie soll aussehen, als bestünde sie aus vielen großen und kleinen Kisten. Dort können die Kids klettern, sich verstecken und auf Schatzsuche gehen.

Jugendliche und auch Erwachsene hingegen können auf der Sport- und Trimmstrecke etwas für ihre Fitness tun. Dort sind zum Beispiel ein Armtrainer, zwei Walker und ein Gerät zum Hangeln geplant. Für Eltern aber auch die Bewohner des betreuten Wohnens im Sonnenhof wird es zahlreiche Bänke zum Verweilen geben.

Um für mehr Sicherheit für die Kinder zu sorgen, wird der Spielplatz eingezäunt. Der Eingang wird an der Nuschke-Straße sein. Momentan gibt es von der Dresdner Straße keinen ordentlichen Fußweg zum geplanten Eingang. Der soll daher neu gebaut werden, sagt Marion Franz. Der Weg und der Eingang zum Spielplatz werden behindertengerecht angelegt. Der jetzt nahe Müllplatz kommt weiter weg.

Den Generationen-Spielplatz lässt sich die Stadt Heidenau inklusive Planung rund 350 000 Euro kosten. Zwei Drittel der Summe werden aus Fördermitteln gedeckt. Wichtig war, dass alle Geräte aus Holz sind, erklärt die stellvertretende Bürgermeisterin, wohl wissend, dass dieses Material einen höheren Pflegeaufwand mit sich bringt. Zudem soll der Platz viel grüner werden, als er jetzt ist. Dafür werden neue Bäume und Büsche angepflanzt. So fühlen sich dann bestimmt alle kleinen und großen Schatzsucher wohl.

