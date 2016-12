Mügeln bekommt mehr Parkplätze An der Kita gibt es sieben, an der Schemel-Straße 17 Stellplätze: Kritik gibt es dennoch weiterhin. Die größte Frage bleibt noch offen.

Parken in Mügeln ist wie Roulette. Man kann eigentlich nur verlieren. Da sind die an der Emil-Schemel-Straße geplanten 17 nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Vorgesehen sind sie bereits seit 2013, nun will die Stadt sie bauen. Das Parkhaus, das die Wohnungsgenossenschaft Elbtal in den 1990er-Jahren an der Schemel-Straße baute, reicht schon lange nicht mehr. Der Bauausschuss hat sich jetzt mit den neuen Plänen befasst, der Stadtrat muss in der nächsten Woche noch zustimmen.

Anwohner sehen das Vorhaben kritisch. Vor ihren Häusern, wo schon jetzt die Autos Schlange stehen, sollen nun auf einer freien Fläche die Parkplätze entstehen. „Wir sind rundherum von Parkplätzen umgeben“, sagt eine Frau. Vor allem im Winter, wenn die Autos lange laufen, sei es schlimm. „Wir ersticken hier“, sagt sie. Die Stadt habe mit allen Anwohnern gesprochen, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Marion Franz und will noch einmal auf die Kritiker zugehen. Derzeit wird das neue Parkkonzept für Mügeln entwickelt. Es sollte schon mehrmals fertig sein. Derzeit erfolgen noch Absprachen mit den drei großen Vermietern, der städtischen Wohnungsgesellschaft sowie den beiden Wohnungsgenossenschaften. Im Februar soll das Konzept dann im Stadtrat vorgestellt werden, sagt Marion Franz.

Interessant dürfte vor allem sein, was aus dem Vorschlag der städtischen Wohnungsbau- und -verwaltungsgesellschaft (WVH) wird. Die hatte im Spätsommer ihr Projekt einer sogenannten Parkpalette vorgestellt. Vorzugsstandort: Ecke Dresdner /Dr. Otto-Nuschke-Straße. Die Stadt war davon nicht begeistert. Nun sind die Mügelner auf die Vorschläge der Stadt gespannt.

Zwischenzeitlich hat die Stadt an der Kita Flohkiste sieben weitere Parkplätze geschaffen. Die sind vor allem für die Eltern, die ihre Kinder bringen oder holen. Die Nutzung der Parkplätze ist deshalb tagsüber in der Woche auf eine halbe Stunde begrenzt. (SZ/sab)

