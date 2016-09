Müdes Rennen um die Duma-Sitze Die Russen wählen am Sonntag ein neues Parlament. Viele zeigen aber mehr Interesse für einen anderen Wahlkampf.

Wahlkampf im Nordwesten Russlands: Wladimir Putin (l.) trifft sich mit Fischern auf dem Ilmensee im Oblast Nowgorod. Der Staatspräsident braucht sich keine Sorgen machen um den Sieg der Kreml-nahen Partei „Einiges Russland“. © reuters

Die jungen Kommunisten legen letzte Hand an. Am Klettergerüst fixieren sie ein rotes Banner der Partei, daneben ein Porträt des Kandidaten. Die Wahlveranstaltung mit ihrem Mann, Denis Parfenow, findet auf dem Kinderspielplatz eines Wohngebietes im Moskauer Stadtteil Bibirewo statt. Etwa 20 Zuhörer sind gekommen. Ihr Durchschnittsalter liegt bei über 60 – doppelt so alt wie der Kandidat. Schon durch seine Sprache und sein Äußeres hebt sich Denis vom Publikum ab. Vor den Duma-Wahlen am kommenden Sonntag wirbt er um Stimmen für die Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF).

Die Krise greift in Russland um sich, viele Menschen sind verunsichert. Wahlkämpfer Denis ist als Sozialarbeiter, nicht als Querdenker gefragt. Die älteren Menschen wollen wissen, wie sie Zuschüsse zur Rente beantragen, Gesundheitshilfen erhalten oder wohin sie sich mit Mietklagen wenden können. Innen- und Außenpolitik sind kein Thema. Anträge können die Hilfesuchenden unter Anleitung noch an Ort und Stelle ausfüllen. Die KPRF schlüpft für die Kremlpartei „Einiges Russland“ (ER) in die Rolle eines sozialen Reparaturbetriebs.

Die KPRF ist Russlands größte Oppositionspartei. Bei den Dumawahlen 2011 erhielt sie 19 Prozent. In schwieriger Wirtschaftslage könnte sie sicher noch zulegen. Als „systemkonforme“ Oppositionspartei, die der Kreml in der Duma duldet, verzichtet sie jedoch auf harsche Töne. Auch die chauvinistischen Liberaldemokraten (LDPR) und das „Gerechte Russland“ (GR) haben Kreide gefressen.

Nichts erinnert daher an eine harte politische Auseinandersetzung. Die Parteien empfehlen eher „Rezepte zum Gurkeneinlegen“, spöttelt ein Beobachter. Das ist auch im Sinne der Kremlpartei ER. Nach den Massenprotesten von 2011/12 gegen mutmaßlichen Wahlbetrug ist der Kreml vorsichtiger geworden. Je weniger Bürger an der Wahl teilnehmen, desto sicherer fühlt sich Moskaus Führung.

Bereits die Vorverlegung des Wahlgangs vom 4. Dezember auf den 18. September diente dem Zweck, Bürger von den Urnen fernzuhalten. Viele kommen gerade erst aus dem Urlaub zurück und sind mit anderen Dingen beschäftigt. Andere verbringen auch im Spätsommer das Wochenende noch auf der Datscha. Durch die Verlegung fiel die heiße Wahlkampfphase in die Urlaubszeit. Wer im Sommer durch Moskau lief, stieß selten auf Wahlplakate.

Die Nichtregierungsorganisation Golos nannte die Kampagne die „schlaffste des letzten Jahrzehnts“. „Golos“ befasst sich mit Wahlbeobachtung. Als kremlkritische Organisation erhielt auch sie den Stempel „ausländischer Agent“. In einer Studie belegt Golos, dass die Medien schon am Anfang des Wahlkampfes der Kremlpartei dreimal mehr Platz einräumten als der KPRF, viermal mehr als der LDPR. Weit abgeschlagen landete die Oppositionspartei „Parnas“, die mit einem Fünfzigstel der Medienaufmerksamkeit der Kremlpartei vorlieb nehmen musste.

Sperrklausel jetzt niedriger

„Parnas“ und die linksliberale Partei „Jabloko“ werden den Sprung in die Duma als Partei kaum schaffen, obwohl die Sperrklausel von sieben auf fünf Prozent herabgesetzt wurde, wie es die Demonstranten 2011 gefordert hatten. Sie können jedoch über Direktmandate in die Duma gelangen. Von den 450 Sitzen sind 225 Direktkandidaten vorbehalten. Dies könnte etwas Farbe in die neue Duma bringen. Auch wenn sich an Rolle und Ausrichtung des Parlaments nichts ändert. 48 Prozent der Wähler gaben in einer Umfrage des Lewada-Zentrums an, sie seien entschlossen, zur Wahl zu gehen. Die Hälfte wollte der Kremlpartei ER die Stimme geben. Da auch die anderen systemkonformen Parteien die ER unterstützen, muss diese auch bei einem Wahlergebnis unter 50 Prozent noch nicht zittern.

Eine Wiederholung der Massenproteste von 2011 soll auf jeden Fall vermieden werden. Doch eingegriffen wurde kräftig vor der Wahl – bei der Zulassung der Kandidaten, der Medienpräsenz und dem Versammlungsrecht. Mit der Berufung der früheren Menschenrechtsbeauftragten Ella Pamfilowa zur Leiterin der Zentralen Wahlkommission wollte der Kreml Läuterung unter Beweis stellen.

Gleichwohl wurden Golos die Flügel gestutzt: Wahlbeobachter dürfen zwischen den Wahllokalen nicht mehr wechseln, wenn aktuelle Verstöße gemeldet werden. Das beeinträchtige die Arbeit erheblich, hieß es bei Golos.

Der russische Wähler ist nicht nur müde, auch das Interesse an Politik scheint er noch zu verlieren. Viele Russen verfolgen unterdessen fasziniert den US-Wahlkampf, meist mit größerer Leidenschaft als den eigenen: „Die US-Wahlen werden in unserem staatlichen Fernsehen ausführlicher behandelt als unsere Wahlen“, meint der Oppositionelle Nikolai Rybakow von „Jabloko“.

