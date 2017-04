Müder Kick am Ostermontag Lommatzsch bezwingt den Weistropper SV trotzdem klar und hat den Staffelsieg inklusive Aufstieg vor Augen.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Zum Kreisliga-Nachholer empfing Spitzenreiter Lommatzscher SV den Weistropper SV. Doch dieser Kick am Ostermontag riss wohl keinen so richtig vom Hocker. Zum einen war das Wetter eher bescheiden , zum anderen boten die Akteure nur österliche Magerkost.

Den Gästen merkte man schon noch das Treffen vom Samstag in Nünchritz (2:3) an, den Lommatzschern eher die „fetten“ Feiertage. So kam es, wie es kommen musste: Richtiger Spaß wollte nicht aufkommen. Das Spiel begann zwar gleich richtig gut für den LSV. Schon nach fünf Spielminuten staubte Dirk Thieme zum 1:0 ab. Na, da sollten doch noch einige Tore folgen, zumal die Gäste noch keine richtige Ordnung gefunden hatten. Doch insgesamt gingen die Gastgeber das Spiel recht leger an. Viele gute Spielzüge verpufften mit schlechten Flanken, ungenauen Abspielen und fehlender Laufbereitschaft.

Trotzdem gab es noch gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen. So in Minute 22 und 25 durch Martin Heinze, der das Ziel nur knapp verfehlte. In dieser Zeit musste Trainer Kahlert schon zweimal verletzungsbedingt wechseln, was dem Spielfluss auch nicht gut tat. Trotzdem dauerte es bis zur 41. Spielminute, ehe dem LSV das 2:0 gelang. Der überragende Schiedsrichter Ingo Maurer hatte kurz vor dem „Sechzehner“ auf Freistoß für den LSV entschieden. Und wiederum ließ Karsten Richter dem Gästekeeper Lars Kunas mit einem trockenen Schuss ins Eck keine Abwehrchance - 2:0.

Nach der Pause kam der LSV mit mehr Elan aus der Kabine. Wieder war es zweimal Martin Heinze, der für Gefahr in der Gästeabwehr sorgte. Doch ein richtiges Powerplay aufzuziehen, gelang dem LSV nicht. Nach einer guten Viertelstunde in der 2. Spielhälfte verfiel die Mannschaft wieder in ihr Kurzpassspiel, was nichts Nennenswertes einbrachte. Kaum Eckstöße, kein Freistoß in Tornähe keine gefährliche Situationen wurden erzwungen. Die Gäste standen mit Mann und Maus in der Abwehr und wollten oder konnten nicht...

Die letzte Viertelstunde eröffnete Karsten Richter mit einem Schuss knapp neben den Pfosten. Jetzt zog das Lommatzscher Spiel noch einmal an, ohne überragend zu sein. Dirk Thieme versuchte es noch einmal aus der Ferne, ehe er mit einem schönen Solo in der 82. Spielminute mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung sorgte. Der Abpfiff durch Ingo Maurer kam auch pünktlich und machte dem Kick ein Ende.

Sieben Spieltage vor Saisonende hat der Lommatzscher SV nun bereits acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Traktor Kalkreuth. Doch noch ist man vorsichtig mit Aufstiegsprognosen. Denn jetzt kommen die Spiele, die unbedingt gewonnen werden müssen, um das Ziel zu erreichen. (pr)

zur Startseite