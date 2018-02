Mückaer Kinder auf Zampertour

Zamper-Kinder zu Gast in der Änderungsschneiderei von Beatris Sachse. © Jost Schmidtchen

Mücka. Am Montag haben in Mücka die Kindergartenkinder gezampert. Der bunte Heischegang führte durch die ganze Gemeinde. Erste Station war die Gemeindeverwaltung mit den dort eingemieteten Gewerbetreibenden. In der Änderungsschneiderei von Beatris Sachse gab es neben Süßigkeiten auch ein Euro-Scheinchen für die Zamperkasse.

