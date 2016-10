MSV-Team schlägt Radeburg Die Tischtennisspieler zeigten echte spielerische Leckerbissen.

Tischtennis Sachsenliga Männer. Gegen die Gäste aus Radeburg bekamen die Tischtennis-Fans vom MSV im oberen Paarkreuz echte spielerische Leckerbissen zu sehen. Im ersten Heimspiel konnten sie ebenso den Bautzener Neuzugang Oliver Malek unter die Lupe nehmen, der am Ende mit 2,5 Punkten der erfolgreichste MSV-Spieler war. Zusammen mit Maik Günther holte er bereits im Doppel nach vier knappen Sätzen gegen Schäfer/Laubert den ersten Punkt. Da die beiden anderen MSV-Doppel ihre Spiele verloren, gingen die Spreestädter nur mit einem mageren Punkt in die ersten Einzelbegegnungen. Malek besiegte im oberen Paarkreuz Schäfer glatt in drei Sätzen und Hartmut Engert brachte Bautzen durch ein 3:0 gegen Szandala dann in Führung. Nach der ersten Einzelrunde stand es dann schon 6:3 für den MSV. Die zweite Einzelrunde wurde aber deutlich spannender. Den entscheidenden neunten Punkt zum 9:6-Sieg der Gastgeber holte Maik Günther. (he)

