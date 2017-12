MSV holt zwei Medaillen Beim Nikolausturnier in Krostitz zeigen die Bautzener erneut gute Leistungen. Eine Premiere gibt es dabei am Damenpodest.

Die Bautzenerin Mia Lehmann feierte ihre Premiere am Damenpodest beim 18. Krostitzer Nikolausturnier. © Dieter Schüßler

Bautzen. Mit zehn Athletikvereinen und 200 Aktiven war das 18. Krostitzer Nikolausturnier eine echte Herausforderung für den Gastgeber und ein würdiges sportliches Finale 2017. Immerhin waren Sportakrobaten aus vier Bundesländern – Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg – zu Gast, die das Turnier mit tollen Darbietungen bereicherten. Die 13 MSV-Sportakrobaten hatten sich nochmals viel vorgenommen, war doch die Saison 2017 nicht ganz so ertragreich an Medaillen wie das Vorjahr.

Gründe waren personelle Formationsänderungen in den Paaren und Gruppen, der Weggang von Leistungsträgern im Saisonverlauf aus unterschiedlichen Gründen (Besuch der Sportschule, Beendigung der sportlichen Laufbahn) sowie zeitweilige krankheitsbedingte Ausfälle.

Das 18. Krostitzer Turnier schon berücksichtigt, holten die Bautzener 2017 trotz allem beachtliche 25 Medaillen. Hervorzuheben ist dabei die Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb des Nachwuchses im Rahmen der Landesjugendspiele. Das war die 17. Medaille bei insgesamt 19 Teilnahmen an diesem Wettbewerb. Auch beim Hallenser Akrobatik-Turnier und der Nachwuchs-Bestenermittlung im Schüler- und Jugendbereich konnten die Bautzener überzeugen. Einen sportlichen und konditionellen Gewinn brachte auch der Aufenthalt von 22 MSV-Akrobaten mit ihren Trainern im Sportzentrum Rabenberg bei Breitenbrunn, wobei bereits personelle, sportliche und choreographische Grundlagen für die Weihnachtsshow 2018 gelegt wurden.

Beim Saisonfinale in Krostitz gab es nun starke Teilnehmerfelder in allen Disziplinen. Laura Sophie Wieder und Leony Klein als Damenpaar mussten sich gegen 14 konkurrierende Paare behaupten und belegten mit Note 22,020 einen starken vierten Platz in der NWK 1. Auf Platz sechs mit der Note 22,200 kamen Henriette Schüller und Gisela Marcinkovic in der NWK 2. Auch hier bewarben sich 14 Paare.

Ganze 0,03 Punkte fehlten schließlich der MSV-Damengruppe mit Helene Popp, Anna Maria Wieder und Lee Ann Kretschmar zur Bronzemedaille. Sowohl bei den Paaren als auch in den Gruppen dominierte an diesem Tag die Aktiven vom AC Taucha und vom Gastgeber Krostitz. Fünf Bautzener Akrobaten bewarben sich am Damenpodest. Hier gab es insgesamt 14 Starterinnen. Und Pia Mischke vom MSV gelang der Sprung auf das Podest mit einer Wertung von 23,660 und Platz drei.

Vivien Emilia Marschner (22,290/7.), Coralie Richter (22,270/8.), Mia Lehmann (21,500/10.) und Esther Grafe (20,560/12.) landeten weiter hinten. Dafür gewann Vollklasse-Akrobatin Larissa Amy Gantke am Damenpodest mit der Note 20,470. MSV-Trainerin Ines Delling resümierte: „Krostitz hat deutlich gezeigt, dass die Herausforderungen enorm wachsen und die fünf sächsischen Leistungszentren ihre Vorteile ausspielen.“ Aber mit 47 Gold-, 35 Silber- und 25 Bronzemedaillen seit 2005 ist Krostitz für den MSV immer ein gutes Pflaster.

zur Startseite