MSV-Frauen mit super Heimbilanz Die Bautzener Keglerinnen liegen vorn.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Die Keglerinnen vom MSV Bautzen haben ihre tolle Heimbilanz auf zwei Jahre ohne Niederlage ausgebaut und stehen derzeit auf Platz eins der Nord-Ost-Staffel in der 2. Bundesliga. „Wir sind jetzt seit Oktober 2015 zu Hause ungeschlagen“, freute sich Sophia Helfer nach dem 6,0:2,0-Erfolg über den KSV Bennewitz, bei dem die Spreestädterinnen mit 3 249:3 216 auch die bessere Bilanz bei den erzielten Kegeln aufwies.

Damit führt der MSV mit 9:3 Zählern in der Tabelle vor den punktgleichen Teams aus Dessau, Elsterwerda und Brand-Erbisdorf, die alle drei jeweils 8:4-Zähler auf ihrem Konto haben. Weiter geht es nun mit dem nächsten Punktspiel am 12. November. Dann muss Bautzen um 13 Uhr beim Holzweißiger SV antreten, der mit nur 2:10 Punkten Tabellenletzter ist.

Beste Bautzenerin im Spiel gegen Bennewitz war Nadine Brühl, die im Duell mit Gabriela Gerlach starke 575 Holz erzielte und damit den U 23-Bahnrekord verbesserte. Sie gewann drei der vier Sätze gegen Gerlach (538 Kegel). Ihre persönliche Bestmarke verfehlte Brühl nur um zwei Holz, kam aber immerhin als Fünfte unter die Top Ten der besten Heimspielerinnen des sechsten Spieltages.

In der Rangliste der 2. Bundesliga Nord-Ost ist Christin Kleinstück vom MSV mit dem besten Durchschnitt von 544,50 Holz verzeichnet. Sie trat bisher in vier von sechs Spielen an und steht damit auf Platz zwölf. Die persönliche Bestmarke der Bautzenerin steht bei 601 Kegeln. Peggy Riedel vom MSV, die gegen Bennewitz fehlte, steht übrigens mit einer grandiosen Bestleistung von 639 Holz in der Statistik. (ck)

