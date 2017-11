MSV-Frauen bleiben Spitzenreiter Bautzen führt nach dem Erfolg beim Holzweißiger SV mit einem Punkt vor Brand-Erbisdorf.

© Uwe Soeder

Kegeln, 2. Bundesliga Nord.Die erste Frauenmannschaft vom MSV Bautzen musste am Sonntag beim Holzweißiger SV antreten. Zwar hatten sie in der Vergangenheit schon zwei Mal dort gewonnen. „Aber die schwer zu bespielende Bahn ist immer wieder eine neue Herausforderung“, war sich Sophia Helfer vom MSV schon vorher über die schwierige Aufgabe im Klaren. Matchwinnerin war schließlich die letzte und an diesem Tag auch beste Bautzenerin. Christin Kleinstück erzielte 566 Holz und nahm ihrer Gegnerin Kathrin Max 57 Kegel ab. Damit holte sie den dritten Mannschaftspunkt für den MSV, der durch das bessere Endergebnis von 3 129:3 084-Holz auch die zwei Siegpunkte zum 5:3-Erfolg einfuhr. Zuvor mussten die Bautzenerinnen erst einmal um den Sieg zittern, denn Nadine Brühl war gegen die beste Holzweißigerin Maria Pratsch mit 485:542 Holz unter die Räder gekommen. Der MSV ist mit 11:3 Punkten weiterhin Spitzenreiter vor Brand-Erbisdorf. (she)

