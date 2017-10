MSV Bautzen sucht Talente Die Wasserballer hoffen auf Vereinsnachwuchs.

© Uwe Soeder

Wasserball. Die Abteilung Wasserball des MSV Bautzen sucht mit Beginn der neuen Saison wieder Nachwuchs. Steffen Schmidt umreißt, was talentierte Nachwuchssportler mitbringen sollten: „Wasserball ist eine anspruchsvolle Mannschaftssportart. Neben Kraft und Ausdauer ist Geschick im Umgang mit dem Ball und Teamgeist gefragt, wenn man gemeinsam erfolgreich sein will. Natürlich kommt dabei auch der Spaß nicht zu kurz.“ Interessierte sollten zwischen zehn und 14 Jahre alt sein und natürlich bereits über gute Grundkenntnisse im Schwimmen verfügen.

Mittwoch Schnuppertraining

„Unser erstes Training, zu dem wir Nachwuchstalente recht herzlich einladen, findet am Mittwoch ab 18 Uhr im Röhrscheidtbad in Bautzen statt. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr am Kassenbereich der Schwimmhalle“, sagt Schmidt. Ansprechpartner und Trainer vor Ort ist an diesem Tag Herr Fröhlich. „Mitzubringen sind Badesachen, ein Handtuch, Duschbad und gute Laune. Unser Training ist auch ansonsten immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr.“ Eventuelle Fragen im Vorfeld beantwortet gegebenenfalls auch der MSV-Wasserballwart per Mail. (SZ)

danielkaltschmidt@gmx.net

