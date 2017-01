MSV Bautzen tritt in Leipzig an

Die Wasserballer vom MSV Bautzen spielen am Sonntag in Leipzig. © Uwe Soeder

Wasserball-Oberliga. Am Sonntag wird in der Messestadt der zweite Spieltag der Wasserball-Oberliga ausgetragen. Das Männerteam vom MSV Bautzen trifft dabei zunächst um 13.55 Uhr auf die HSG TH Leipzig II. Um 16.15 Uhr steht die zweite Partie gegen den USV TU Dresden auf dem Programm. Die Bautzener hatten am ersten Spieltag frei und haben demnach noch keine Punkte sammeln können. Derzeitiger Spitzenreiter der Oberliga ist der SV Lok Görlitz mit vier Zählern und 35:15 Toren – gleichauf mit der SG Wasserball Dresden II (34:28 Tore). Bautzens erster Gegner Leipzig steht mit null Zählern auf dem sechsten und vorletzten Platz, während die Dresdner USV-Spieler ebenfalls noch nicht im Einsatz waren. Bereits eine Woche später folgt am 22. Januar der dritte Spieltag in Dresden. Dann müssen sich die Spreestädter um 11.20 Uhr mit Tabellenführer Lok Görlitz und dem aktuellen Schlusslicht von der SG Auerbach/Netzschkau auseinandersetzen. (schm)

