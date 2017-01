Mr. Zwangsversteigerung soll Finanzminister werden Erst warb Donald Trump damit, Verflechtungen zwischen Politik und Finanzelite zu zerschlagen. Jetzt macht er das Gegenteil.

Hunderte Aktivisten protestieren in New York dagegen, dass Ex-Banker von Goldman Sachs mit Donald Trump das Land regieren wollen. © action press

„Wenn Goldman Sachs unsere Regierung übernimmt, übernehmen wir Goldman Sachs.“ Unter diesem Motto gibt es seit Wochen Proteste vor dem New Yorker Firmensitz der führenden US-Investmentbank. Nachdem es ein paar Dutzend Demonstranten gelungen war, die Lobby des Gebäudes einzunehmen, wurden die Sicherheitsvorkehrungen verschärft. Mit Absperrgittern hält die Polizei die Aktivisten auf Abstand.

So muss die kleine Demo diesmal bei Regen und Kälte vor der Tür bleiben. Dem Engagement tut das jedoch keinen Abbruch. „Hey hey, ho ho – Government Sachs has got to go“, skandiert die Gruppe ausdauernd. Kurz vor der Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump und dessen aus gleich mehreren Ex-Bankern von Goldman Sachs bestehender Regierung hat sich das aus verschiedenen gemeinnützigen Organisationen zusammengewürfelte Bündnis hinter der Aktion etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Als Sumpfmonster verkleidet, nehmen die Demonstranten heute Trumps Wahlkampf-Slogan „drain the swamp“ (legt den Sumpf trocken) auf die Schippe. Sie haben nicht vergessen, dass es der Immobilien-Mogul selbst gewesen war, der mit dieser Aufforderung versprochen hatte, das Interessengeflecht zwischen Finanzelite und Regierung auszumisten. Goldman Sachs hatte Trump dabei besonders ins Visier genommen und in seiner Wahlwerbung als Symbol des „korrupten Systems“ stilisiert.

Diese Zeiten scheinen inzwischen lange vorbei. Vom Trockenlegen eines Sumpfes ist bei Trump keine Rede mehr. Im Gegenteil setzte er bei der Auswahl seiner Regierung voll auf Wall-Street-Insider und Superreiche, die sich in ihren bisherigen Karrieren mitunter dadurch auszeichneten, die Interessen ihrer Firmen über das Gemeinwohl zu stellen. Dabei taucht ein Name immer wieder auf, den Trump selbst einst als Inbegriff der dubiosen Strippenzieherei charakterisiert hatte: Goldman Sachs.

Gleich vier ehemalige Banker des wegen seines traditionell engen Drahts in die Politik „Government Sachs“ genannten Investmenthauses hat Trump mit wichtigen Posten ausgestattet. Umstritten ist vor allem Steven Mnuchin, der als Finanzminister nominiert ist. Dem Ex-Goldman-Partner – Spitzname „Mr. Zwangsversteigerung“ – werfen Kritiker vor, nach der Finanzkrise als Chef der Immobilienbank OneWest (zuvor IndyMac) Zehntausende Eigenheimer rücksichtslos und am Rande der Legalität aus ihren Häusern geworfen zu haben.

Auch Stephen Bannon, der unter Trump Chefstratege im Weißen Haus werden soll und ebenfalls früher bei Goldman Sachs angestellt war, ist äußerst umstritten. Hier geht es aber eher um seine Rolle beim rechten Nachrichtenportal „Breitbart“ und seine propagandistischen Dokumentarfilme als um seine vorherige Banker-Karriere. Das lässt sich von Gary Cohn, der Trumps oberster Wirtschaftsberater werden soll, nicht sagen. Cohn war bislang hinter dem mächtigen Bankchef Lloyd Blankfein die Nummer zwei bei Goldman Sachs und verkörpert die Finanzelite wie kaum ein zweiter – jetzt will er direkt in die Regierung wechseln. Komplettiert wird die Truppe der Ex-Goldmänner in Trumps Stab vom Wall-Street-Guru Anthony Scaramucci, einem schillernden Hedgefonds-Manager, der ebenfalls Berater im Weißen Haus werden soll.

Die starke Präsenz der Goldmänner bei Trump lässt aufhorchen – auch an den Finanzmärkten. So zählte die Bank mit einem Aktienkurs-Anstieg um rund 30 Prozent im ersten Monat nach der Wahl bereits zu den größten Gewinnern. Trump hat versprochen, den Banken die nach der Finanzkrise auferlegten Zügel wieder abzunehmen. (dpa)

