Mountainebiker kommen nach Bautzen

Radsport. Am 9. April geht es wieder rund im Humboldthain. Zum 39. Mal lädt der Radsportverein Bautzen zu seinem Cross-Country-Wettbewerb, der traditionell die Wettkampfsaison eröffnet. Zur Freude der Veranstalter ist es in diesem Jahr auch gelungen, die Rennserie des Mountainbike-Mitteldeutschlandcups für Lizenz- und Jedermannfahrer wiederzubeleben, deren erster von sechs Läufen in der Spreestadt ausgetragen wird.

Der RSV-Vereinsvorsitzende Peter Hirsch ist zwei Wochen vor der Veranstaltung optimistisch: „Nach der letztjährigen Absage des Cups und etwas enttäuschender Beteiligung kann nun wieder mit steigenden Teilnehmerzahlen gerechnet werden. Daneben wird eine zweite Wettkampfserie für den Nachwuchs der Altersklassen U 9 bis U 19 ins Leben gerufen. Dieser Haibike-Rookies-Cup mit ebenfalls sechs Läufen in Sachsen und Sachsen-Anhalt soll den Talenten die Möglichkeit bieten, sich an den Mountainbikesport heranzutasten. Wir werden die bekannte und recht schnelle Strecke im Wald an der Spree hierfür wieder bestmöglich herrichten.“

Der rund 3,2 Kilometer lange Rundkurs bietet ein ständiges Auf und Ab mit vielen Richtungswechseln sowie einigen technisch anspruchsvolle Passagen wie das sogenannte Theater oder die Steilabfahrten im Steinbruch, wo die Zuschauer spektakuläre Fahrmanöver erleben können. Den Renntag läuten um 9.30 Uhr traditionell die Lizenzfahrer der Masters in vier Altersklassen ein. Die Renndauer beträgt hier rund eine Stunde.

Hirsch: „Mit Silvio Hauschild haben wir bei den Masters 2, also den 40- bis 49-Jährigen, ein heißes Eisen sowohl für den Tagessieg als auch für die Gesamtwertung des Mitteldeutschlandcups im Feuer.“ Etwas zeitversetzt werden die Jugendfahrer der U 17 über 45 Minuten an die Startlinie gebeten sowie kurz danach die Damen aller Altersklassen (45 bis 50 Minuten). Während die jungen RSV-Sportler antreten, um ihre Ergebnisse vom Vorjahr zu verbessern, wird Katharina Hähnel in ihrer ersten Saison als Lizenzfahrerin versuchen, bei den schnellen Damen Fuß zu fassen.

Gegen 11.15 Uhr beginnt der Hauptwettkampf der Elite/U 23 über 75 Minuten. „Im Mitteldeutschlandcup gibt es in diesem Jahr eine Neuerung“, erklärt Peter Hirsch. „Die Herren und Masters 1, also die 30- bis 39-Jährigen, werden gemeinsam gewertet.“ RSV-Lokalmatador Lutz Baumgärtel will hier wieder um vordere Plätze kämpfen. Kurz danach gehen die U 19-Junioren ins Rennen, auch hier mit zwei Bautzener Teilnehmern.

Am frühen Nachmittag stehen die Kinder der Altersklassen U 9 bis U 15 im Vordergrund. Für diese Rennen ist keine Wettkampflizenz erforderlich, so dass jedes Kind mit einem verkehrstauglichen Mountainbike sowie einer schriftlichen Einverständniserklärung der Eltern teilnehmen kann. Den Abschluss bilden gegen 14.45 Uhr die Wettkämpfe der Hobbyfahrer über 40 Minuten in verschiedenen Altersklassen. Hirsch: „Sportler unter 18 Jahren benötigen das schriftliche Einverständnis ihrer Eltern. Und bei allen Wettkämpfen besteht Helmpflicht! Nachmeldungen werden vor Ort bis eine Stunde vor dem Start angenommen.“ (mn)

