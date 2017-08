Mountainbike von Campingplatz gestohlen Ein hochwertiges Fahrrad wurde am Wochenende in Olbersdorf entwendet.

Fahrraddiebe haben sich in Olbersdorf ein Mountainbike unter den Nagel gerissen. (Symbolbild) © dpa

Olbersdorf. Zu einem erneuten Fahrraddiebstahl ist es in der Nacht von Freitag zu Samstag auf dem Geländes des Campingplatzes in Olbersdorf gekommen. Dabei wurde laut Angaben der Polizeidirektion Görlitz ein 29er Mountainbike „Specialized“ der Marke Rock Hopper gestohlen. Das schwarze, mit grünen Streifen und weißem Schriftzug versehene, Rad war mit einem Zahlenschloss an einem Baum gesichert und hat laut Besitzer einen Wert von 1.200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

