Mountainbike aus Keller gestohlen Unbekannte hebelten das Schließblech zu den Kellerräumen auf. Sie hatten es auf ein Geländefahrrad abgesehen.

© Symbolfoto: dpa

In der letzten Woche ist ein Mountainbike aus einem Keller an der Hainichener Straße verschwunden. In diesen gelangten die bisher unbekannten Täter, in dem sie das Schließblech aufhebelten, teilte Detlef Schönefuß vom Lagezentrum der Polizei Chemnitz mit.

Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 500 Euro. Den beim Einbruch entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 30 Euro. (DA/eg)

zur Startseite