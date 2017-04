Motorschaden legt Stadtbahn lahm Am Tag vor dem geplanten Saisonstart stand eigentlich nur eine Mini-Reparatur an. Dann kam der große Ärger.

Eine Fahrt mit der Riesaer Stadtbahn muss noch warten. Sie muss noch repariert werden. © SZ-Archiv

Auf der Rückfahrt von einer Kleinreparatur an der Beschallung kam es Dienstag zu einem Motorschaden der Stadtbahn. Deshalb konnte der Stadtbahnbetrieb nicht wie angekündigt am 5. April beginnen. „Es tut uns sehr leid, dass unsere Fahrgäste enttäuscht reagieren. So mancher hat sich auf den Stahlmax gefreut. Unsere Werkstatt, Autohaus Pohlmann, arbeitet auf Hochtouren und ist bemüht, den Schaden schnellstens zu beheben“, so Ingrid Vogel von der Riesa-Information. Über den Fahrbeginn informiere man rechtzeitig. (SZ)

Für Rückfragen steht der Stadtbahn Riesa e. V. in der Riesa-Information unter Telefonnummer 03525 529420 zur Verfügung.

