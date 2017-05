Motorrollerfahrer schwer verletzt Zwischen Tharandt und Grumbach kracht ein Pkw in ein Zweirad. Das Auto hatte vermutlich eine Kurve angeschnitten.

zurück Bild 1 von 4 weiter Der Motorroller wurde völlig zerstört. © Roland Halkasch Der Motorroller wurde völlig zerstört.

Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort.

Unfallverursacher war ein Pkw aus Russland.

Dieser fuhr sich bei der Kollision mit dem Motorroller einen Reifen platt.

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der S 192 zwischen Tharandt und Grumbach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Fahrer eines Motorrollers Kymco war in Richtung Tharandt unterwegs. Kurz nach dem Abzweig Fördergersdorf wurde er von einem entgegenkommenden Pkw Chevrolet Cruze erfasst. Die aus Russland stammende Fahrerin hatte vermutlich die Kurve angeschnitten und den Roller im Gegenverkehr getroffen. Der Rollerfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Die Staatsstraße war im Zuge der Rettung und Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Die Polizei ermittelt weiter zur Unfallursache.

zur Startseite