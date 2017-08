Motorroller kracht gegen Golf In Dohna ereignet sich ein Auffahrunfall. Der Zweiradfahrer war nicht nüchtern.

© Marko Förster

Ein Auffahrunfall passierte am Montagabend auf der Altenberger Straße in Dohna. Sowohl eine VW-Golf-Fahrerin als auch ein Motorroller-Fahrer waren gegen 19.15 Uhr auf der S 178 in Richtung Heidenau unterwegs. Eine Baustellenampel schaltete von Grün auf Rot. Die 23-jährige VW-Fahrerin stoppte deswegen an der Ampel. Der nachfolgende 58-jährige Motorroller krachte mit seinem Gefährt gegen das Heck des Autos. Dabei verletzte sich der Zweiradfahrer und kam per Rettungswagen der Johanniter mit Notarztbegleitung ins Klinikum Pirna. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gorknitz beseitigten ausgelaufene Flüssigkeiten. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt zum Hergang und stellte bei dem 58-jährigen Roller-Fahrer einen Atemalkoholwert von 1,82 Promille fest. Während der Unfall Aufnahme kam es auf der Altenberger Straße zu Verkehrsbehinderungen.

