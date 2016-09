Motorroller kollidiert mit Auto

Nach dem Zusammenprall liegt der Motorroller auf der Kreuzung. © Roland Halkasch

Auf der Karcherallee am Großen Garten stießen am späten Mittwochabend ein Motorroller und ein Auto zusammen. Ein 47-jähriger Autofahrer hatte beim Abbiegen aus der Bodenbacher Straße heraus offenbar das Krad übersehen.



Durch die Kolission kamen Fahrer (22 Jahre) und Beifahrer (26 Jahre) des Motorrollers zu Fall. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, hatten beide Glück im Unglück und zogen sich nur leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. (fsc)

