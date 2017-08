Motorradhelm aus Garage gestohlen Ein Einbruch am Montag bringt einen Großschweidnitzer um Arbeitsgeräte im Wert von mehreren Tausen Euro.

Einbrecher stahlen einen Motorradhelm und mehrere Arbeitsgeräte aus einer Garage. (Symbolbild) © Andreas Gebert/dpa

Großschweidnitz. Bei einem Einbruch in eine Garage in Großschweidnitz wurden am Montagmorgen mehrere Wertsachen entwendet. Die unbekannten Täter brachen das Tor der Garage am Gustav-Schmiedgen-Weg auf und stahlen neben mehrere Arbeitsgeräte auch einen Motorradhelm. Der 31-jährige Besitzer schätzt den Wert de entwendeten Gegenstände auf etwa 1 500 Euro. Zudem entstand durch das gewaltsame Öffnen des Tores 50 Euro Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

