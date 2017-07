Motorradfahrer verunglückt Der Biker kommt in einer Kurve zwischen Geising und Altenberg von der Straße ab und stürzt in ein Waldstück.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Retter mussten den Verunglückten aus einem Waldstück bergen. © Marko Förster Die Retter mussten den Verunglückten aus einem Waldstück bergen.

Der Helm trägt Spuren des Unfalls.

In dieser Kurve kam der Biker von der Straße ab.

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Dienstagabend auf der S 178 zwischen Geising und Altenberg. Ein 31-jähriger Kawasaki-Fahrer fuhr mit seiner Maschine in Richtung Altenberg. In einer steilen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, geriet hinter eine Leitplanke und stürzte dann mehrere Meter nach unten. Dort krachte er gegen einen Stein und kam kurz vor einem Bach im Wald zum liegen. Der sogenannten Tiefenbachwasserfalls, ein Aussichtspunkt ist rund 300 Meter entfernt. Bei dem Unfall wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann wurde vor Ort zuerst von Ersthelfern dann vom eintreffenden Rettungsdienst erstversorgt und von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum Rettungshubschrauber transportiert. Der Helikopter brachte den Verletzten ins Uniklinikum nach Dresden. Das Motorrad erlitt Totalschaden. Die Polizei ermittelt zum Hergang des Unfalls. Auch Mitarbeiter Verkehrsunfallforschung der TU Dresden waren vor Ort und nahmen den Unfall für Forschungszwecke auf.

Auf der Straße kam es bis 21.30 Uhr zeitweise zu Verkehrsbehinderungen wegen Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten.

zur Startseite