Motorradfahrer verletzt Ein Fahrschulfahrzeug kollidierte im Halsbrücker Ortsteil Tuttendorf mit einem Motorrad. Dabei wurde der Motorradfahrer verletzt.

Einem Motorradfahrer wurde die Vorfahrt genommen und es kam zum Sturz. Ein 17-jähriger Fahrschüler fuhr am Freitag, gegen 16 Uhr, mit seinem 56-jährigen Fahrlehrer in einem Pkw Fiat im Gewerbegebiet Schwarze Kiefern in Richtung Freiberger Straße. An der Einmündung Freiberger Straße bog der Fahrschüler nach rechts Richtung Halsbrücker Straße ab, ohne dabei auf einen auf der Vorfahrtsstraße von links kommenden Motorradfahrer zu achten. Der 50-Jährige prallte mit seiner Aprilia in der Folge auf den Fiat und stürzte. Er verletzte sich dabei und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt. (szo)

