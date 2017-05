Motorradfahrer tödlich verunglückt Ein Passant findet auf einem Feldweg einen verunglückten Kradfahrer. Für diesen kam jede Hilfe zu spät.

In Oberfrauendorf verunglückte ein Motorradfahrer tödlich. © Marko Förster

Ein tragisches Unglück hat sich in Oberfrauendorf ereignet. Wie die Polizei informiert, ist dort ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Unfall hat sich zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 13.30 Uhr ereignet, sagt Polizeisprecher Thomas Geithner. Der Verunglückte wurde von einem Passanten – nach SZ-Informationen von dessen Bruder – auf einem Feldweg unweit der Straße An der Lockwitz im Mitteldorf gefunden. „Der verständigte Rettungsdienst konnte nur noch dessen Tod feststellen“, sagt Polizeisprecher Geithner.

Bei dem Verunglückten handelt es sich um einen 37-jährigen Mann. Nach SZ-Informationen soll der Verunglückte am Sonntag gegen 22 Uhr zuletzt gesehen worden sein. Nach ersten Ermittlungen war der junge Mann vermutlich in der Nacht zum Montag mit seiner Yamaha von dem Feldweg abgekommen und auf eine Wiese gefahren. Dabei stürzte er und zog sich die tödlichen Verletzungen zu. Nach SZ-Informationen hatte er einen Helm auf. Als er gefunden wurde, lag das Motorrad über ihm. In Oberfrauendorf verbreitete sich die Nachricht vom Unglück schnell über soziale Netzwerke. Oberfrauendorfs Wehrleiter Martin Walther sagt, dass er den Verunglückten sehr gut kenne. „Ich bin fassungslos“, erklärte er. Ortsvorsteher Klaus Köhler (Wählervereinigung) hat erst im Lauf des Tages vom Unglück erfahren. Er wurde von Kollegen informiert und wusste auch nichts Genaueres zu den Hintergründen.

Polizei sucht Zeugen

Unterdessen bemüht sich die Polizei um Aufklärung. Sie sucht Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen.

Der tragische Unfall dürfte die Stimmung im Dorf trüben. Das bereitet sich auf das traditionelle Dorffest vor, das ab Freitagabend gefeiert werden soll.

Kontakt: Tel. 0351 4822233

