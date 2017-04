Motorradfahrer stürzt mit 2,68 Promille

Einbruch in Agentur für Arbeit und Verkehrsgesellschaft Meißen.

Großenhain. In der Nacht von Freitag zu Sonnabend hebelten unbekannte Täter ein Fenster des Gebäudes Am Cottbusser Bahnhof auf und gelangten so in das Haus. Sie brachen die Türen zu den beiden dort ansässigen Firmen – der Agentur für Arbeit sowie der Verkehrsgesellschaft Meißen – auf und durchsuchten sämtliche Behältnisse. Sie entwendeten zwei Kleintresore, die am Sonnabendnachmittag in einer in der Nähe gelegenen Kleingartenanlage aufgefunden wurden. Über eventuelles Diebesgut und die Schadenshöhe liegen nach Angaben der Polizei derzeit noch keine Erkenntnisse vor.