Motorradfahrer stößt frontal mit Auto zusammen - tödlich verletzt

Ein 38 Jahre alter Motorradfahrer ist in Striegistal (Landkreis Mittelsachsen) frontal mit einem Auto zusammengestoßen und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann habe am Dienstagabend ein Auto überholt, teilte die Polizei in Chemnitz am Mittwochmorgen mit.

Dabei übersah er einen Wagen, dessen 62 Jahre alter Fahrer rückwärts aus einem Grundstück ausparkte.

Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und starb an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus. Der 62-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden bei dem Unfall in Höhe von insgesamt rund 26500 Euro. (DA/mit dpa)

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 037187400 bei der Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz zu melden.

