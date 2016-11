Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Clowns unterwegs Radeberg/Kamenz. In Kamenz erschreckte am Montagnachmittag ein vermeintlicher Clown mehrere Mädchen mit einem Baseballschläger. Der verkleidete 13-Jährige rannte gemeinsam mit drei Freunden (15,13,16) laut schreiend auf drei Mädchen (11,12,13) zu. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers griff die vier Jungen an der Goethestraße auf. Dabei entpuppte sich der Baseballschläger als ein Schaumstoffschläger. Auch aus Radeberg wurde am frühen Montagmorgen ein ähnlicher Vorfall gemeldet. Eine 30-Jährige war auf dem Weg zu einem Nachtschalter einer Tankstelle an der Dresdener Straße. Sie bemerkte eine Person hinter sich und drehte sich um. Ein als Clown verkleideter Unbekannter schrie die Dame an und flüchtete anschließend. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Diebstahl aus Schuppen Sohland. In der Nacht zu Montag sind Kriminelle in Sohland in einen Schuppen an der Hohbergstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten einen Balkenmäher und einen Rasentraktor im Gesamtwert von etwa 2000 Euro.

Bei Unfall leicht verletzt Kamenz. Am Montagnachmittag kam es auf der S 94 zu einem Verkehrsunfall. Ein 68-Jähriger befuhr mit seiner Kawasaki die Straße zwischen Deutschbaselitz und Kamenz. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann und sein Sozius verletzten sich bei dem Unfall leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Gartenlauben aufgebrochen Bautzen. Insgesamt zehn Gartenlauben sind in der Nacht zum Montag in der Bautzener Fichtestraße aufgebrochen worden. Die Täter konsumierten in manchen Lauben Nahrungsmittel oder Getränke. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Mit Springmesser erwischt Burkau. Bundespolizisten kontrollierten am Sonnabendabend auf der A 4 bei Burkau einen Pkw. In der Seitenablage der Fahrertür fanden die Beamten ein griffbereites Messer mit seitlich herausspringender Klinge. Das Springmesser wurde vor Ort beschlagnahmt. Der 37-jährige polnische Fahrer wurde in seiner Landessprache belehrt, dass dieses Messer laut Waffengesetz in der Öffentlichkeit nicht geführt werden darf. Er unterzeichnete eine Verzichtserklärung für das Messer.