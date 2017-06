Motorradfahrer stirbt nach Sturz Der Biker war bei Nentmannsdorf gestürzt und gegen ein Auto gekracht. Jede Hilfe war vergeblich.

zurück Bild 1 von 2 weiter Den Sturz hat der Motorradfahrer nicht überlebt. © Marko Förster Den Sturz hat der Motorradfahrer nicht überlebt.

Der Biker war gegen das Heck eines VW Caddy gekracht.

Tödlicher Motorradunfall am Freitagnachmittag bei Pirna. Ein 47-Jähriger war gegen 15 Uhr mit seiner Suzuki aus Richtung Borna-Gersdorf in Richtung Pirna unterwegs. In Nentmannsdorf überquerte ein VW Caddy (Fahrer 35) Richtung A-17-Anschlussstelle Bahretal die Kreuzung. Der Motorradfahrer stürzte mit seiner Maschine vor der Kreuzung. Er krachte gegen das Heck des VWs. Die Maschine rutsche über die Straße, ohne den Caddy zu berühren. Der Biker blieb regungslos auf der Straße liegen. Ersthelfer reanimierten den Verunglückten. Der DRK-Rettungsdienst aus Pirna und Bad Gottleuba, ein Rettungshubschrauber und Polizisten aus Pirna und Dresden eilten zum Unglücksort. Der 47-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Polizei und Dekra ermitteln. Die Kreuzung blieb bis zum Abend voll gesperrt. Auch Mitarbeiter der Unfallforschung der TU Dresden nahmen den Unfall zu Forschungszwecken auf. Mitarbeiter vom Kriseninterventionsteam betreuten Angehörige des Bikers. (mf)

zur Startseite