Motorradfahrer schwer verletzt In Plauen kollidiert ein Motorrad mit einem Pkw – die Nöthnitzer Straße ist wegen des Unfalls gesperrt.

Die Umrisse der beiden Unfallfahrzeuge sind bereits auf der Nöthnitzer Straße markiert. © Roland Halkasch

Am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr kollidierten auf der Kreuzung Nöthnitzer Straße / Hohe Straße in Plauen ein Auto und ein Motorrad. Laut SZ-Informationen wollte die Fahrerin eines VW Golf in die Nöthnitzer Straße einbiegen, als sie mit dem Biker zusammenstieß.

Karte

Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Die Nöthnitzer Straße ist wegen des Unfalls gesperrt. Die Buslinie 85 wird umgeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

zur Startseite