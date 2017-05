Motorradfahrer schwer verletzt Drei Motorradfahrer machten eine Ausfahrt, als einer der Biker vom Hockstein Richtung Waltersdorf in den Gegenverkehr geriet. Ein Kleintransporter konnte nicht mehr ausweichen.

Die demolierte Ducati des verunglückten Motorradfahrers. © Marko Förster

Ein Motorradfahrer wurde Christi Himmelfahrt gegen 14 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt. Er war mit zwei anderen Bikern auf der auf der S 163 vom Hockstein in Richtung Waltersdorf auf dem Ziegenrücken unterwegs, als er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Ein Mercedes Sprinter konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Motorrad.

Der 39-jährige Ducati-Fahrer wurde schwer verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Pirna. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 20 000 Euro. Die Straße war für knapp zwei Stunden bis kurz vor 16 Uhr gesperrt. (mf)

