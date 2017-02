Motorradfahrer schwer verletzt

Symbolfoto. © dpa

Boxberg. Am Mittwochnachmittag kam es zwischen Reichenwalde und Kringelsdorf zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben einer Polizeisprecherin befuhr ein 44-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad vom Typ Honda die S 131. In einer Linkskurve kam er gegen 13 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen.

Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5 000 Euro. (mf)

