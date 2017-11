Motorradfahrer prallt gegen Zaun Bundespolizisten wollten den 34-Jährigen in Großschönau kontrollieren. Dann kam es zu einer Verfolgungsjagd.

Symbolbild © dpa

Großschönau. Nach einer Verfolgungsjagd haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Sonntag einen Motorradfahrer mit selbst gefertigten Kennzeichen an seinem Fahrzeug erwischt. Der Mann und sein Fahrzeug fielen den Polizisten um die Mittagszeit auf der Hauptstraße in Großschönau auf, wie Pressesprecher Frank Barby schreibt.

Der Kradfahrer versuchte zunächst, einer Kontrolle zu entgehen. Als er die Bundespolizisten bemerkte, überholte er andere Fahrzeuge und versuchte durch Abbiegen in Seitenstraßen und Gassen zu fliehen. Die ortskundigen Beamten ließen sich aber nicht abschütteln.

Schließlich stürzte der Kradfahrer nach einem übereilten Richtungswechsel. Er beschädigte mit dem Krad ein Verkehrszeichen und den Zaun eines Anliegers. Der 34-jährige deutsche Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Die Beamten entdeckten die selbstgefertigten Kennzeichen am Fahrzeug. Ansonsten verlief die Überprüfung des Motorrades und des Fahrers negativ. Der junge Mann wird sich nun wegen Kennzeichenmissbrauch verantworten müssen. „Wegen der Sachbeschädigung des Verkehrszeichens und des Zaunes dürfte ihn ebenfalls noch eine deftige Rechnung erwarten“, schätzt die Bundespolizei die Lage ein. Der Fall wurde an die Landespolizei übergeben. (szo/mrc)

zur Startseite