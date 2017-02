Motorradfahrer machen mobil Für mehr als die Hälfte der in der Stadt gemeldeten Zweiräder ist der 1. März ein besonderer Tag.

Der Luftdruck wird geprüft. Das ist einer der wichtigsten Handgriffe vor dem Saisonstart, zeigt KFZ-Mechatroniker Felix Mende. © Rene Meinig

Ab diesem Mittwoch wird es deutlich voller auf den Straßen der Stadt. Dann dürfen fast 4 100 Dresdner wieder mit ihren Zweirädern fahren. Sie alle haben Saisonkennzeichen an ihren Maschinen und starten am 1. März ins neue Zweiradjahr. Mit ihren befristeten Nummernschildern sparen sie bares Geld, denn die Finanzämter und Versicherungen können nur für die Zeit kassieren, in denen die Maschinen tatsächlich fahren dürfen. Diese Variante nutzen in Dresden zurzeit fast 8 000 der insgesamt gut 14 000 Motorrad- und Rollerfahrer. Der größte Teil der Saisonkennzeichen-Fahrer darf ab Mittwoch wieder auf Achse sein. Etwas mehr als 2 520 haben sich dafür entschieden, erst ab Anfang April wieder zu fahren. Der Rest verteilt sich, da Fahrer sich für einen Zeitraum zwischen zwei und elf Monaten anmelden können.

Der Saisonstart ist nicht nur für die Zweiradfahrer selbst ein wichtiges Datum. Er betrifft auch alle anderen Verkehrsteilnehmer, vor allem die Autofahrer. Schließlich müssen sie sich den Platz auf den Straßen ab diesem Mittwoch mit den Zweiradpiloten teilen und damit rechnen, dass sich die Neuen überschätzen. Andreas Grünewald, Vorsitzender im Landesverband Sächsischer Fahrlehrer, weiß: Unfälle zwischen Autos und Motorrädern werden meistens von den Motorradfahrern ausgelöst. „Grund ist das immer steigende Alter der Motorradfahrer und die immer stärkeren Maschinen“, sagt der Verbandschef.

Das Fahrverhalten nach der Winterabstinenz ist für Grünewald dagegen kein Anlass für besondere Gefahr. „Meistens wird die Nichtmotorradzeit immer kürzer, und die Abstinenzzeit ist weniger spürbar“, sagt Grünewald, der eine Fahrschule in Leipzig betreibt. Dennoch rät er den Bikern zu Trockenübungen „im Schonraum“, also dort, wo keine Autos fahren. Andreas Grünewald empfiehlt den Zweiradfahrern, wenigstens Ausweichmanöver und Gefahrenbremsungen zu trainieren, bevor sie wieder auf Achse gehen. Thomas Luck rechnet damit, dass schon bald die ersten Motorradfahrer bei ihm auf dem Hof erscheinen, um ihre Maschinen vor Saisonbeginn startklar machen zu lassen.

Eigentlich können sie das auch selbst, denkt der Chef einer Motorradwerkstatt in Dresden-Briesnitz. „Sie sind technisch interessiert und können sich in vielen Situationen besser helfen als ein Autofahrer, der wirklich nur Fahrer ist“. Dazu gibt er eine Handvoll Tipps: Batterie, Luftdruck und Ölstand sollten die Biker vor dem ersten Ausritt prüfen und im Tank nachsehen, ob es Rost gibt oder Wasser im Benzin ist. „Dann bildet sich unter dem Benzin eine Blase“, sagt Luck. Das Wasser muss raus vor der ersten Fahrt, da ist eher der Fachmann gefragt. Außerdem rät Thomas Luck zu einer Sichtkontrolle. Verliert die Maschine keine Flüssigkeiten, steht einer ersten Tour nichts mehr im Weg. „Es gibt aber auch Arbeiten, die nur eine Werkstatt machen kann oder sollte“, gibt er zu bedenken. Zum Beispiel den Ölwechsel. Wer auch das selbst erledigen will, kann das Altöl danach bei jedem Händler zurückgeben, der auch neues Öl verkauft. Auch an der nächsten Tankstelle, sagt der Motorradfachmann.

Für die Vorbereitungen auf den Saisonstart reicht ein Sonnabendvormittag, ist der Firmenchef überzeugt. Und er meint, „es kann nicht schaden, da einen Freund dazuzuholen, der etwas Ahnung hat“. Das dürfte keinem Motorradfahrer schwerfallen. „Das Schöne ist: Da gibt es ja auch immer Freunde, die gern helfen.“

In Dresden ist dieser potenzielle Freundeskreis in den vergangenen drei Jahren stetig gewachsen. Reichlich 13 400 Motorräder und Roller, die ein Kfz-Kennzeichen brauchten, gab es Ende 2014. Ein Jahr später waren es etwa 400 mehr, und im vergangenen Jahr kletterte diese Zahl über die 14 000er-Marke. Fast 7 960 davon haben ein Saisonkennzeichen. Nicht mitgezählt sind bei dieser Zahl sogenannte Kleinkrafträder, die nur ein Versicherungskennzeichen brauchen. Diese Mopeds und Roller werden nämlich nicht bei der Zulassungsstelle der Stadt erfasst.

