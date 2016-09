Motorradfahrer lieben Hohnstein Die Serpentinen sind weiter ein beliebtes Ziel. Anwohner hören die Bikes nicht gern. Droht jetzt ein Sitzstreik auf der Straße?

Von Herbst, Nieselregen und glatter Straße keine Spur. Die Serpentinen bei Hohnstein bleiben für Biker interessant. © Dirk Zschiedrich

Die Motorradfahrer können sich glücklich schätzen. Dank des Sommerwetters verlängert sich ihre Saison um Wochen. Deshalb sind auf den Serpentinen zwischen Polenztal und Hocksteinschänke noch ziemlich viele Biker unterwegs. Vor allem die Gaststätten Hocksteinschänke und das Meister Bär Hotel Weißer Hirsch in Hohnstein sowie die Burg Hohnstein dürften davon profitieren. Manche Einwohner von Hohnstein und auch Rathewalde sehen das etwas anders. Und sie wollen, dass zumindest an den Wochenenden und Feiertagen Biker die Serpentinen generell nicht mehr bergauf fahren und damit ihre Maschinen aufziehen dürfen. Das erzeugt enormen Lärm. Eine Trennung in leise und laute Motorräder funktioniert aber nicht. Deshalb war es Vorschlag der Stadt, dass Motorradfahrer an Wochenenden die Serpentinen nur bergab und in Gegenrichtung die Polenztalstraße hinauf fahren dürfen. Das wurde schon einmal praktiziert. Mit dem Ende der Baumaßnahmen wurde diese Regelung aber aufgehoben. Zum Ärger vieler Einwohner. Das Landratsamt wie auch die Polizei hätten eine solche Regelung sicherlich unterstützt, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass auf der Trasse wieder mehr Unfälle passiert sind. Nur das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, der Straßenträger, wollte nicht mitspielen. Das Projekt Rüttelstreifen sei noch nicht abgeschlossen. Deshalb wolle man messbare Ergebnisse abwarten (SZ berichtete). Mit den Rüttelstreifen sollen Biker wie auch Autofahrer dazu angeregt werden, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen.

Kurt Weißhaupt, Chef des Rathewalder Gästevereins, reicht es jetzt. Die Entscheidung des Landesamtes sei Hinhaltetaktik, schimpft er. Die gesamten Wochenenden durch, nur mit wenigen Unterbrechungen, würden dort Motorräder lärmen. Es sei eine Unverschämtheit, dass die Stadt immer als Bittsteller dastehe. Schon seit 20 Jahren gebe es das Problem, und es habe sich seitdem nichts getan. Letztlich ist es nicht nur der Lärm, der da kritisiert wird. Manche Biker legen sich mächtig ins Zeug oder überholen auch bei Gegenverkehr, sodass manchem Kraftfahrer angst und bange werde.

So auch am vergangenen Wochenende. Allerdings war schnell Schluss, als sich die Polizei nach dem Mittag am Waldparkplatz an der Hocksteinschänke postierte. Dass jetzt doch etwas gesitteter gefahren werden sollte, war schnell durchgesickert. Allerdings, so konnte auch am Wochenende beobachtet werden, dürfen nicht alle Biker in die Raser- oder Krachmacherecke gestellt werden. Und: Von den Bikern leben eben auch vor allem gastronomische Einrichtungen.

Die Serpentinen dürften Hohnsteiner wie auch Rathewalder also weiter beschäftigen. Klein beigeben werde man nicht, das machte Kurt Weißhaupt bereits deutlich. Und er will auch eine schnelle Entscheidung. Um die herbeizuführen, überlegt er inzwischen, welche Aktionen dafür geeignet wären. „Wir könnten eine Art Sternwanderung zu den Serpentinen machen und dann mit einem Sitzstreik die Straße blockieren“, sinniert er. Ob er Anhänger findet, ist offen. Aktuell gilt weiterhin, dass die Serpentinen uneingeschränkt befahren werden dürfen. Auf einer Biker-Facebook-Seite wird ebenfalls kommentiert. Ein Eintrag lautet: „Wenn am Wochenende gesperrt ist, fahren wir in der Woche.“

