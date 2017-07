Motorradfahrer kracht in Traktor Der Biker war in Altenberg offenbar unaufmerksam. Er kam aber glimpflich davon.

Die Ducati ist ziemlich demoliert, der Traktor blieb unbeschadet. Der Biker übrigens auch – bis auf ein paar Kratzer. © Egbert Kamprath

Ein Unfall ereignete sich am Dienstagmittag in Altenberg am Abzweig Geising. Ein Traktor hielt vor der B 170, um nach rechts abzubiegen. In diesem Moment kam von hinten ein Biker mit seiner Ducati und fuhr auf die stehende Landmaschine auf. Der Biker Überstand den Crash mit ein paar Kratzern, an seiner Maschine entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Der Traktor blieb bei der Kollision unbeschadet. (ek)

Was die Polizei vermeldet, lesen Sie im Anhang.

Polizeibericht vom Dienstag zurück 1 von 3 weiter Einbruch in Reihenhaus Tharandt. Ein Reihenhaus an der Straße Grundbachtal in Hartha ist am Montag ins Visier von Einbrechern geraten. Die Unbekannten brachen tagsüber eine Tür auf und gelangten in das Haus. Sie durchsuchten die Räume, stahlen nach einem ersten Überblick jedoch nur Modeschmuck im Wert von rund drei Euro. Der Sachschaden wurde noch nicht beziffert. Trafostation aufgebrochen Heidenau. Während des vergangenen Wochenendes begaben sich Unbekannte auf das Gelände einer Trafostation an der Werner-Seelenbinder-Straße. Sie hebelten am Gebäude ein Fenster auf und gelangten in einen Abstellraum. Gestohlen wurde offenbar nichts. Schadensangaben liegen noch nicht vor. Computer aus Praxis gestohlen Dresden-Coschütz. An der Windbergstraße hebelten Unbekannte zwischen Donnerstagmittag und Montagmorgen ein Fenster zu einer Praxis auf und gelangten so in die Räume. Sie durchsuchten die Einrichtung und stahlen nach einer ersten Einschätzung einen Computer sowie weitere Praxisutensilien. Konkrete Schadensangaben stehen noch aus.

